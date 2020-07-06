Энергетика
Актуальные НовостиДля рынка Китая самым выгодным поставщиком газа оказался «Газпром»
Самым выгодным для рынка Китая поставщиком газа является российская корпорация «Газпром». Топливо доставляют в страну через газопровод «Сила Сибири».
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:22, Ашберн
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Происшествия
МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Интерфакс 12:55
Футбол
Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко
ODDS.ru 05:10
Общество
Лисовец заявил, что Петербург должен готовиться ко второй волне коронавируса
Петербург должен быть готов к второй волне коронавируса, заявил руководитель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
Peterburg2.ru 12:50
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс просит внуков у 26-летнего сына
Вчера, 5 июля, старший сын известной актрисы Эвелины Бледанс отметил день рождения.
Летидор 03:08
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Общество
Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Общество
Миллионы российских женщин получат доплату к основной пенсии
Денежная прибавка к основной пенсии формируется, исходя из специфики формирования стажа.
Evo-rus.com 06:08
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
RT на русском 11:55
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru 08:02
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
Общество
Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей
Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
RT на русском 12:38
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Технологии
Новая версия Google Chrome продлевает время автономной работы ПК
В ближайшее время в браузер добавят новую функцию, благодаря которой будет снижена нагрузка на аккумулятор ноутбука, что продлит его работу в автономном режиме.
Pravda.Ru 07:05
Политика
Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»
Сохранение наказания для «неверных выборщиков» поддержали все девять судей Верховного суда, передает CNN.
РБК 13:07
Шоу-бизнес
Французская актриса Ева Грин отмечает 40-летний юбилей
Актёрскую карьеру знаменитость начинала в театре, затем состоялся её кинодебют в драме Бернардо Бертолуччи "Мечтатели" Блистательной и успешной голливудской актрисе Еве Грин исполнилось 40 лет.
Inc-news.ru 09:22
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Российская газета 02:05
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»
Московский "Спартак" и "Краснодар" проявляют интерес к хавбеку бразильского "Гремио" Виктору Бобсину. Об этом сообщает Calciomercato.
Газета.Ru 12:35
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05