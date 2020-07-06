Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comДля рынка Китая самым выгодным поставщиком газа оказался «Газпром»

Выходит, что для КНР российские поставки газа являются наиболее привлекательными.
Читать в источнике
с чего всё началось

Газ «Газпрома» оказался самым дешевым на китайском рынке

Газ "Газпрома", поставляемый в Китай по газопроводу "Сила Сибири", оказался самым дешевым на китайском рынке среди продукции других трубопроводных поставщиков, свидетельствуют данные Генеральной администрации КНР по таможне.
Интерфакс02:06

Подробнее о событии

Российский газ оказался самым дешевым для Китая

Lenta.ru11:23

Для рынка Китая самым выгодным поставщиком газа оказался «Газпром»

Актуальные Новости06:12

Газ «Газпрома» оказался самым дешевым на китайском рынке

Интерфакс02:06

Россия оказалась поставщиком самого дешевого газа для Китая

Московский Комсомолец03:26

«Газпром» поставляет самый дешевый газ на китайском рынке

Коммерсантъ03:09

Российский газ для Китая оказался самым дешёвым среди аналогов

Национальная служба новостей02:33

Российский газ для Китая оказался самым дешевым

REGNUM04:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:56, Ашберн
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Общество

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском 11:55
Космос

Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом

13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 10:18
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
Политика

Глава ВМС Украины пообещал вернуть украинский флот в Севастополь

Украинский флот вернется в Севастополь, уверен командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.
Росбалт 08:46
Культура

В Италии умер композитор Эннио Морриконе

В ночь на 6 июля в Риме умер композитор Эннио Морриконе, написавший музыку более чем к 400 фильмам.
ИжевскИнфо.РУ 07:04
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
Религия

Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

Патриарх Кирилл выступил с заявлением после решения Госсовета Турции о том, что превращение Софийского собора в мечеть возможно только лишь по президентскому указу.
РЕН ТВ 11:39
Происшествия

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
Происшествия

Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити

REGNUM 14:08
Футбол

«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд

Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV 14:05
Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК 06:26
Шоу-бизнес

Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Происшествия

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров

Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.
РБК 13:59
Политика

Сатановский привел доводы неизбежности войны Запада с РФ

Запад серьезно планирует начать масштабные военные действия с Россией, готовя плацдармы наступления уже сегодня.
Южный Федеральный 07:12
Происшествия

Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Футбол

ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего Гайча

Московский ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Газета.Ru 14:44
Общество

Жителей Неноксы попросили на два дня оставить свои дома из-за военных

Будет организовано пять автобусов из Неноксы и поселка Сопка.
News29.ru 03:16
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
Политика

США поддержали персональные санкции Великобритании

Соединённые Штаты поддержали персональные санкции, которые Великобритания ввела в отношении ряда россиян и поданных Саудовской Аравии.
RT на русском 14:31
Происшествия

Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50

По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
ТАСС 09:07
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
Шоу-бизнес

Певица Катя Семенова съехалась со своим взрослым сыном

Pravda.Ru 12:30
Биатлон

Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными

Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России 05:41
Космос

Редкие «серебристые облака» наблюдали омские астрономы

Жители Омской области станут свидетелями редкого природного явления — в самом разгаре сезон видимости так называемых серебристых облаков.
Известия 00:57
Происшествия

В Ярославле неизвестные повредили памятник погибшему Ивану Ткаченко

На кладбище Ярославля неизвестные повредили памятник капитану хоккейного клуба "Локомотив" Ивану Ткаченко, погибшему в авиакатастрофе, сообщает 76.ru.
РИА Новости 13:51
Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Экономика

Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мьянма
Государство
Государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Столица Мьянмы - город Нейпьидо, образованный на месте небольшого селения в непосредственной близости от города Пьинмана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное