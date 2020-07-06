Энергетика
Evo-rus.comДля рынка Китая самым выгодным поставщиком газа оказался «Газпром»
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с чего всё началось
Газ "Газпрома", поставляемый в Китай по газопроводу "Сила Сибири", оказался самым дешевым на китайском рынке среди продукции других трубопроводных поставщиков, свидетельствуют данные Генеральной администрации КНР по таможне.Интерфакс02:06
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Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
RT на русском 11:55
Космос
Запуск ракеты Electron с семью спутниками на борту завершился провалом
13 по счету запуск ракеты Electron оказался неудачным, сообщается на сайте компании Rocket Lab.
N+1 10:18
Политика
Глава ВМС Украины пообещал вернуть украинский флот в Севастополь
Украинский флот вернется в Севастополь, уверен командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.
Росбалт 08:46
Культура
В Италии умер композитор Эннио Морриконе
В ночь на 6 июля в Риме умер композитор Эннио Морриконе, написавший музыку более чем к 400 фильмам.
ИжевскИнфо.РУ 07:04
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Патриарх Кирилл выступил с заявлением после решения Госсовета Турции о том, что превращение Софийского собора в мечеть возможно только лишь по президентскому указу.
РЕН ТВ 11:39
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет 01:57
Футбол
«Зенит» стал чемпионом РПЛ досрочно во второй раз подряд
Футболисты "Зенита" Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / ФК "Зенит" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу выиграл у команды Краснодар со счетом 4:2 и досрочно стал чемпионом России, тем самым, петербургский футбольный клуб защитил звание чемпиона, завоеванное год назад.
Absolut TV 14:05
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК 06:26
Шоу-бизнес
Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
Lenta.ru 08:42
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесных пожаров
Власти Турции ограничили проход судов через пролив Дарданеллы из-за крупного лесного пожара.
РБК 13:59
Политика
Сатановский привел доводы неизбежности войны Запада с РФ
Запад серьезно планирует начать масштабные военные действия с Россией, готовя плацдармы наступления уже сегодня.
Южный Федеральный 07:12
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Футбол
ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего Гайча
Московский ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Газета.Ru 14:44
Общество
Жителей Неноксы попросили на два дня оставить свои дома из-за военных
Будет организовано пять автобусов из Неноксы и поселка Сопка.
News29.ru 03:16
Политика
США поддержали персональные санкции Великобритании
Соединённые Штаты поддержали персональные санкции, которые Великобритания ввела в отношении ряда россиян и поданных Саудовской Аравии.
RT на русском 14:31
Происшествия
Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50
По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
ТАСС 09:07
Биатлон
Подписи Григория Родченкова под показаниями в МОК признали поддельными
Эксперты издания Der Spiegel признали подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам поддельными.
Общественное телевидение России 05:41
Космос
Редкие «серебристые облака» наблюдали омские астрономы
Жители Омской области станут свидетелями редкого природного явления — в самом разгаре сезон видимости так называемых серебристых облаков.
Известия 00:57
Происшествия
В Ярославле неизвестные повредили памятник погибшему Ивану Ткаченко
На кладбище Ярославля неизвестные повредили памятник капитану хоккейного клуба "Локомотив" Ивану Ткаченко, погибшему в авиакатастрофе, сообщает 76.ru.
РИА Новости 13:51
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57