Выходит, что для КНР российские поставки газа являются наиболее привлекательными.

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. 553

Экономика Россия вошла в десятку лучших стран Европы для иностранных инвестиций Москва, 6 июля 2020, 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК. 160

Происшествия Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49 Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

Здоровье Больше половины заболевших самарцев выздоровели от коронавируса «На протяжении последнего времени число выздоровевших на 10-15% превышает исло поступающих в больницы с подозрение на коронавирусную инфекцию – об этом свидетельствует ежедневная статистика» - доложил губернатору Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко. 3

Кино «Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications. 35

Происшествия Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска "В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении. 6

Армия и оружие Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму По словам эксперта, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника. 16

Общество В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения. 5

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Общество Положительно оценила Германия решение Дании по «Северному потоку — 2» С одобрением отнеслась газовая отрасль ФРГ к решению Дании по «Северному потоку — 2», об этом 6 июля заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas («Будущее природного газа») Тимм Келер. 1

Киберспорт Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3 Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior. 1

Общество Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом Минкомсвязь разработала проект системы отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.