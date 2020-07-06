Энергетика
Evo-rus.comДля рынка Китая самым выгодным поставщиком газа оказался «Газпром»
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Космос
В июле пензенцы смогут наблюдать парад планет
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 08:01
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Экономика
Россия вошла в десятку лучших стран Европы для иностранных инвестиций
Москва, 6 июля 2020, 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК.
REGNUM 05:56
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00
Происшествия
Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
РИА Новости 09:42
Здоровье
Больше половины заболевших самарцев выздоровели от коронавируса
«На протяжении последнего времени число выздоровевших на 10-15% превышает исло поступающих в больницы с подозрение на коронавирусную инфекцию – об этом свидетельствует ежедневная статистика» - доложил губернатору Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
ГТРК Самара 09:24
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
Происшествия
Москвичка закрылась в квартире и угрожает убить детей
На западе Москвы женщина забаррикадировалась в квартире и угрожает убить себя и детей.
ТВ Центр 13:50
Происшествия
МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Lenta.ru 12:37
Футбол
Задержанные фанаты «Зенита» отпущены из полиции
Спорт-Экспресс 12:45
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
По словам эксперта, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.
РИА Новости 13:02
Религия
Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию
Областная газета 06:01
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
RT на русском 11:55
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
Общество
Положительно оценила Германия решение Дании по «Северному потоку — 2»
С одобрением отнеслась газовая отрасль ФРГ к решению Дании по «Северному потоку — 2», об этом 6 июля заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas («Будущее природного газа») Тимм Келер.
ИА Красная Весна 13:51
Кино
Появился новый трейлер анимационных «Трансформеров» от Netflix
Netflix продемонстрировал новый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
Игромания.ру 13:33
Киберспорт
Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3
Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior.
Чемпионат 11:25
Общество
Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом
Минкомсвязь разработала проект системы отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
Известия 13:49
Общество
В Марий Эл стартовал один из самых массовых ЕГЭ-2020
Сегодня и завтра, 6 и 7 июля, выпускники Марий Эл сдают Единый госэкзамен по русскому языку.
Марийская правда 06:54