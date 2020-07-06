Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comДля рынка Китая самым выгодным поставщиком газа оказался «Газпром»

Выходит, что для КНР российские поставки газа являются наиболее привлекательными.
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Российский газ для Китая оказался самым дешёвым среди аналогов

Национальная служба новостей02:33

Для рынка Китая самым выгодным поставщиком газа оказался «Газпром»

Актуальные Новости06:12

Российский газ для Китая оказался самым дешевым

REGNUM04:15

Россия оказалась поставщиком самого дешевого газа для Китая

Московский Комсомолец03:26

«Газпром» поставляет самый дешевый газ на китайском рынке

Коммерсантъ03:09

Российский газ оказался самым дешевым для Китая

Lenta.ru11:23

Газ «Газпрома» оказался самым дешевым на китайском рынке

Интерфакс02:06
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:59, Ашберн
Космос

В июле пензенцы смогут наблюдать парад планет

Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 08:01
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Экономика

Россия вошла в десятку лучших стран Европы для иностранных инвестиций

Москва, 6 июля 2020, 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК.
REGNUM 05:56
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00
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Происшествия

Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
РИА Новости 09:42
Здоровье

Больше половины заболевших самарцев выздоровели от коронавируса

«На протяжении последнего времени число выздоровевших на 10-15% превышает исло поступающих в больницы с подозрение на коронавирусную инфекцию – об этом свидетельствует ежедневная статистика» - доложил губернатору Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
ГТРК Самара 09:24
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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
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Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском 12:54
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Происшествия

Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 03 июля в 05:52
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Происшествия

Москвичка закрылась в квартире и угрожает убить детей

На западе Москвы женщина забаррикадировалась в квартире и угрожает убить себя и детей.
ТВ Центр 13:50
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Происшествия

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

Lenta.ru 12:37
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Футбол

Задержанные фанаты «Зенита» отпущены из полиции

Спорт-Экспресс 12:45
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

По словам эксперта, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.
РИА Новости 13:02
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Религия

Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию

Областная газета 06:01
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
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Политика

МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам

МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
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Общество

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском 11:55
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Общество

Обвинившая фотографа Тарантино в изнасиловании модель попала на допрос

SM News 05:53
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Общество

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
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Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
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Общество

Положительно оценила Германия решение Дании по «Северному потоку — 2»

С одобрением отнеслась газовая отрасль ФРГ к решению Дании по «Северному потоку — 2», об этом 6 июля заявил РИА Новости исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas («Будущее природного газа») Тимм Келер.
ИА Красная Весна 13:51
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Кино

Появился новый трейлер анимационных «Трансформеров» от Netflix

Netflix продемонстрировал новый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
Игромания.ру 13:33
Политика

России и США не удалось сблизить позиции по Договору по открытому небу

Коммерсантъ 12:34
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Киберспорт

Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3

Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior.
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Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом

Минкомсвязь разработала проект системы отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
Известия 13:49
Общество

В Марий Эл стартовал один из самых массовых ЕГЭ-2020

Сегодня и завтра, 6 и 7 июля, выпускники Марий Эл сдают Единый госэкзамен по русскому языку.
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