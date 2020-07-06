Газ "Газпрома", поставляемый в Китай по газопроводу "Сила Сибири", оказался самым дешевым на китайском рынке среди продукции других трубопроводных поставщиков, свидетельствуют данные Генеральной администрации КНР по таможне.

с чего всё началось

Выходит, что для КНР российские поставки газа являются наиболее привлекательными.

Общество В России могут смягчить правила продажи алкоголя "Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве. 75

Футбол Фернандеш оценил потенциал Алексея Миранчука Бывший полузащитник «Локомотива», а ныне хавбек «Краснодара» Мануэл Фернандеш полагает, что лидер московской команды Алексей Миранчук уже сейчас мог бы попробовать силы в топ-клубах Европы.

Происшествия В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. 6

Политика Великобритания ввела санкции против Бастрыкина Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин включен правительством Великобритании в список граждан, в отношении которых вводятся санкции по «поправке Магнитского». 2,2K

Хоккей НХЛ и профсоюз игроков согласовали протоколы для возобновления сезона Билл Дэйли, являющийся вице-комиссионером НХЛ, сообщил, что представителями организации и ассоциацией игроков было проведено обсуждение по поводу протокола, касающегося процесса возобновления сезона.

Происшествия Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити Москва, 6 июля 2020, 21:08 — REGNUM Основатель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский 6 июля подрался с обманутым дольщиком жилого комплекса-долгостроя «Кутузовская миля». 10

Происшествия Путин отправил в отставку генерала МВД Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. 59

Общество Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.

Экономика Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Здоровье Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, стоматологи отмечают, что белый налет на языке может обуславливаться нарушением гигиены ротовой полости, курением или частым употреблением алкоголя. 11

Футбол Льорис и Сон едва не подрались после первого тайма матча с «Эвертоном» Между двумя игроками «Тоттенхэма» произошла ссора в начале перерыва матча 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0). Вратарь Уго Льорис и нападающий Хын-Мин Сон едва не подрались прямо на поле.

Кино «Край света» в этом году пройдет, но по-другому Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 1

Кино Из разбойника в Железного человека: героев Disney превратили в супергероев Marvel Пока киновселенная Marvel изменяется, французский иллюстратор Самуэль Шеве показал, как могли бы выглядеть супергерои, если бы были мультипликационными персонажами Disney.

Политика Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT Правительство Эстонии взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов Russia Today, сообщил в понедельник глава МИД балтийской республики Урмас Рейнсалу.

Спорт 12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК. 2