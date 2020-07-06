Газ "Газпрома", поставляемый в Китай по газопроводу "Сила Сибири", оказался самым дешевым на китайском рынке среди продукции других трубопроводных поставщиков, свидетельствуют данные Генеральной администрации КНР по таможне.

с чего всё началось

Выходит, что для КНР российские поставки газа являются наиболее привлекательными.

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