«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения. Об этом сообщил генеральный директор «ОДК ‒ УМПО» (входит в «Ростех») Евгений Семивеличенко, пишет РБК.

Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

Футбол «Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом» Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы». 11

Здоровье 123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,6K

Происшествия В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей. 1

Транспорт Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1». 415

Общество Кабмин выделил более 6 млрд руб. на развитие строительства в регионах Российское правительство выделило более 6 млрд рублей на программы развития строительства в 20 регионах страны, сообщили в пресс-службе кабмина.

Кино Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха. 9

Политика Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна. 1

Авто В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.

Экономика Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. 52