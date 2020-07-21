Армия и оружие
ВедомостиДля самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны
«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения. Об этом сообщил генеральный директор «ОДК ‒ УМПО» (входит в «Ростех») Евгений Семивеличенко, пишет РБК.
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Политика
В конгрессе США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США одобрила внесение в проект оборонного бюджета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 05:11
Общество
Петербург обошёл Москву в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Москва, 21 июля 2020, 11:04 — REGNUM Российские регионы — лидеры по качеству жизни населения названы рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 04:04
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Политика
Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на ближайшие 30 лет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил кандидатов от ЛДПР на президентских выборах в России в ближайшие 30 лет.
РИА Новости 05:12
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Футбол
«Спартак» обратился в судейский комитет РФС после игры с «Зенитом»
Напомним, что "Зенит" на своем поле оказался сильнее "Спартака" в полуфинале Кубка России со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
Вести.Ru вчера в 11:01
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Политика
Кадыров пригласил госсекретаря США в родовое село в Чечне
Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной.
ТАСС 04:58
Космос
Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II.
РБК вчера в 19:44
Политика
Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки
Evo-rus.com 04:22
Здоровье
123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:22
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Происшествия
В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
Общество
Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии
Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг.
Lenta.ru 00:58
Транспорт
Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр
Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1».
Коммерсантъ 01:52
Общество
Кабмин выделил более 6 млрд руб. на развитие строительства в регионах
Российское правительство выделило более 6 млрд рублей на программы развития строительства в 20 регионах страны, сообщили в пресс-службе кабмина.
Московский Комсомолец 03:30
Кино
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса
Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
Политика
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает немыслимой сейчас встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, назвал условие, при котором она возможна.
РИА Новости 04:20
Авто
В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson
Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
Известия 04:07
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начали продавать на Украине
Tvoe-avto.com 19 июля в 06:20
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Здоровье
Молодой врач скончался после заражения коронавирусом в Омске
В Омске врач Ерген Колин, работавший в больнице № 1, скончался после заражения COVID-2019.
Сиб.фм 04:51
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
Общество
В Петербурге откроют рестораны и торговые комплексы
Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
Российская газета 04:56
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26