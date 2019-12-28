Экономика

MySLO.ruMySLO.ruДля туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам

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Для туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам С 1 января вступят в силу законодательные поправки, ограничивающие предельную задолженность по кредитам, взятым на срок не более года. Это нововведение инициировано Банком России для социализации микрофинансового рынка.
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Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

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Газета.Ru вчера в 22:27
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Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

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«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
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В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА "Новости".
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Восемь человек были похищены с танкера Happy Lady под флагом Греции утром во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
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Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
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