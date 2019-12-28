Для туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам С 1 января вступят в силу законодательные поправки, ограничивающие предельную задолженность по кредитам, взятым на срок не более года. Это нововведение инициировано Банком России для социализации микрофинансового рынка.

Для туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам

Политика В Германии на позицию Польши не реагируют — немецкий политолог В Германии не обращают внимания на позицию премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, возложившего ответственность за Вторую мировую войну на «союз» между Гитлером и Сталиным, заявил немецкий политолог Александр Рар 30 декабря в интервью газете «Взгляд».

Политика Варшава пытается сорвать выступление Путина в Иерусалиме в январе 2020 года Польский истеблишмент с опасением ждет января 2020 года, когда президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

Политика Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2» «Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.

Политика Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.

Происшествия На пляже в Майами нашли тело российского пилота На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.

Гаджеты В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2 В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.