Экономика
MySLO.ruДля туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам
Для туляков снизится максимальная переплата по микрозаймам С 1 января вступят в силу законодательные поправки, ограничивающие предельную задолженность по кредитам, взятым на срок не более года. Это нововведение инициировано Банком России для социализации микрофинансового рынка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
В Германии на позицию Польши не реагируют — немецкий политолог
В Германии не обращают внимания на позицию премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, возложившего ответственность за Вторую мировую войну на «союз» между Гитлером и Сталиным, заявил немецкий политолог Александр Рар 30 декабря в интервью газете «Взгляд».
Политика
Варшава пытается сорвать выступление Путина в Иерусалиме в январе 2020 года
Польский истеблишмент с опасением ждет января 2020 года, когда президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.
Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Общество
Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом, пожелав им благополучия.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Общество
Продажи Huawei выросли на 18%, несмотря на санкции США
Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies заявила о росте продаж примерно на 18% в 2019 году, сообщает Associated Press.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Армия и оружие
«Вертолеты России» передали Минобороны второй Ми-38Т
Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т.
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Политика
Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа
Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Шоу-бизнес
Пелагея порадовала поклонников снимком с дочерью возле новогодней елки
Таисия впервые водила хороводы вокруг елки с другими детьми. Судя по всему, дочь певицы осталась довольна.
Кино
Netflix определил популярные проекты 2019 года
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Здоровье
Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе
Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
Россия вводит ограничения на ввоз продукции аквакультуры из Китая
Россельхознадзор сообщил, что вводит временные ограничительные меры на ввоз аквакультуры со всех предприятий Китая, передает РИА "Новости".
Происшествия
Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
Восемь человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна
Восемь человек были похищены с танкера Happy Lady под флагом Греции утром во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.