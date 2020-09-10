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Российская газета
Российская газета

Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты

Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным, борющимся с огнем в порту Бейрута.В источнике
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РБК

В пострадавшем от взрыва порту Бейрута произошел сильный пожар

РБК07:26
Российская газета

Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты

Российская газета08:13
Life.ru

Огонь виден за километры. В разрушенном взрывами порту Бейрута теперь вспыхнул мощный пожар — видео

Life.ru07:07
RT на русском

В порту Бейрута произошёл крупный пожар

RT на русском09:03
ТАСС

СМИ: к тушению пожара в порту Бейрута подключились военные вертолеты

ТАСС07:47
Интерфакс

В пострадавшем от взрыва в августе порту Бейрута начался крупный пожар

Интерфакс07:14
РИА Новости

Пожарные не могут справиться с возгоранием в порту Бейрута

РИА Новости09:01

В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса.
RT на русском08:29
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Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.
РИА Новости05:49

В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам

По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
Моссовет19:12
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Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.
Российская газета05:57
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