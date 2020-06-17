Политика
КоммерсантъВ Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
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с чего всё началось
В городах-героях, а также в других городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых объединений и Каспийской флотилии, парадные расчёты приступают к заключительным тренировкам.Красная звездавчера в 17:20
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Барьеров нет: как иностранные военнослужащие готовятся к параду на Красной площади
ТК Звездавчера в 18:50
Минобороны: Военнослужащие из 12 стран участвуют в тренировках Парада Победы
Российская газетавчера в 18:15
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Деловое.ТВ вчера в 05:09
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
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REGNUM 00:44
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня
В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
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«Украли, но не у вас». «Квартал 95» Зеленского и «Дизель Шоу» не поделили шутку
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Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости вчера в 10:06
Происшествия
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«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Здоровье
В Омске организовали пункты выдачи справок для детских садов
Минздравом разработана четкая схема посещения детьми пунктов осмотра. Родители будут оповещены о времени и месте приема врача-педиатра.
РИА ОмскИнформ 00:18
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Организаторы перенесли церемонию вручения «Оскара» на апрель 2021 года
Изначально проведение церемонии было запланировано на конец февраля 2021 года.
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
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RT на русском вчера в 16:39
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В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета 15 июня в 09:02
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Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
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"КамАЗ" готовится выпустить первый электрогрузовик-мусоровоз "Чистогор".
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Общество
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется в 251,4 миллиона рублей
Центр судоремонта "Звездочка" (Мурманск) намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов", на котором произошел пожар, цена контракта составляет 251,4 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
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