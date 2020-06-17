Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
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с чего всё началось

Строевая выправка приближается к идеалу

В городах-героях, а также в других городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых объединений и Каспийской флотилии, парадные расчёты приступают к заключительным тренировкам.
Красная звездавчера в 17:20

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Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы

ТАСС00:18

В Россию для участия в Параде Победы прибыли военные из 12 стран

РБКвчера в 23:05

Барьеров нет: как иностранные военнослужащие готовятся к параду на Красной площади

ТК Звездавчера в 18:50

В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы

РИА Новостивчера в 22:13

Военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы

Газета.Ruвчера в 21:55

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

RT на русскомвчера в 22:45

Минобороны: Военнослужащие из 12 стран участвуют в тренировках Парада Победы

Российская газетавчера в 18:15
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 01:14, Ашберн
Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

SpeedMe вчера в 07:56
47
Общество

«Известия»: правила проверки результатов ЕГЭ ужесточат

С нынешнего года в России будет ужесточен анализ результатов Единого государственного экзамена.
Газета.Ru 00:30
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Общество

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК вчера в 22:00
5
Общество

Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»

РИА Новости вчера в 17:49
5
Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Общество

Собянин: оставшиеся ограничения не снимут раньше середины июля

Оставшиеся в Москве ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, не будут сняты раньше середины июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 11:55
222
Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
1,7K
Политика

КНДР взорвала Межкорейский офис связи с Южной Кореей

Южная Корея обвинила КНДР в подрыве Межкорейского офиса связи в Кэсоне.
Деловое.ТВ вчера в 05:09
486
Интернет

В WhatsApp появятся денежные переводы

Рядовым пользователям за переводы платить комиссию не нужно, но для организаций введут сервисный сбор.
Evo-rus.com вчера в 02:37
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Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 14 июня в 13:42
13
Политика

Минюст США подал в суд на Джона Болтона

В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
1
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
229
Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ вчера в 05:24
1K
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
38
Общество

Оперштаб Кузбасса сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:44
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
272
Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня

В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
9
Культура

«Украли, но не у вас». «Квартал 95» Зеленского и «Дизель Шоу» не поделили шутку

Украина.ру вчера в 04:08
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Ведомости вчера в 10:06
1,1K
Происшествия

В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки

«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
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Здоровье

В Омске организовали пункты выдачи справок для детских садов

Минздравом разработана четкая схема посещения детьми пунктов осмотра. Родители будут оповещены о времени и месте приема врача-педиатра.
РИА ОмскИнформ 00:18
Кино

Организаторы перенесли церемонию вручения «Оскара» на апрель 2021 года

Изначально проведение церемонии было запланировано на конец февраля 2021 года.
iReactor 15 июня в 14:53
7
Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 14 июня в 11:24
39
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском вчера в 16:39
460
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду

Российская газета 15 июня в 09:02
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Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
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Авто

«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»

"КамАЗ" готовится выпустить первый электрогрузовик-мусоровоз "Чистогор".
Новые автомобили вчера в 11:20
47
Общество

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется в 251,4 миллиона рублей

Центр судоремонта "Звездочка" (Мурманск) намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов", на котором произошел пожар, цена контракта составляет 251,4 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости вчера в 16:58
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