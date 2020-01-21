Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов.

с чего всё началось

На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.

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