Общество

Российская газетаРоссийская газетаДля учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
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Блок для учителя: в России предложили ввести понятие педагогической тайны

Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов.
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