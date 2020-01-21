Общество
Российская газетаДля учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
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с чего всё началось
Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов.Известиявчера в 16:01
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