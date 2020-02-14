Политика
Piter.tvДля урегулирования ситуации на Украине выбрано 12 шагов
Документ опубликовали организаторы Мюнхенской конференции по безопасности. На Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщило издание "НВ" 14 февраля.
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Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Египте
Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря прошлого года после первых случаев заражения, выявленных в китайском городе Ухань.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Мирный план по Донбассу не устроил Киев
План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не последователен в своих заявлениях, что является примером его "нервного поведения".
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
Общество
Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса
Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»
Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
В России начали сборку первого серийного самолёта Ил-114-300
В России началась сборка первого серийного самолета Ил-114-300.
Биатлон
Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.
Футбол
Малком: Вижу, что болельщики «Зенита» меня любят
Общество
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Супруги решили взять отпуск на время каникул своих детей, чтобы провести с ними больше времени в неформальной обстановке.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Футбол
«Факел» победил «Урал» на Кубке ФНЛ
«Факел» победил «Урал» в первом туре Олимп Кубка ФНЛ. Команда из Воронежа одержала победу со счетом 2:1. Россия.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Авто
Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Культура
Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» пришла на русскую версию шоу
Политика
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
Вашингтон постоянно заявляет, что Пекин представляет угрозу, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США являются угрозой для Китая, а не наоборот, заявил глава МИД Китая Ван И.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.