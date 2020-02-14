Документ опубликовали организаторы Мюнхенской конференции по безопасности. На Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщило издание "НВ" 14 февраля.

Для урегулирования ситуации на Украине выбрано 12 шагов

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