Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия». Сейчас, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%.

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Политика Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск Ушаков напомнил, что пока не реализована договорённость, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине.

Общество Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».

Политика Зеленский заявил, что сайт «Миротворец» должен исправлять свои ошибки Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сайт "Миротворец" должен исправлять свои ошибки, но сам он закрыть его не имеет права.

Политика Путин впервые с 2007 года посетит Саудовскую Аравию 15 октября президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Происшествия Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.

Шоу-бизнес Бузова заявила, что Тарасов избегает ее после развода На вопрос, были ли со стороны Тарасова попытки наладить общение после развода, Бузова ответила, что они ни разу не виделись после 30 декабря 2016 года, когда официально расторгли брак.

Общество МВД предложило штрафовать родителей курящих детей МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.

Общество Москвичей ожидают теплые выходные По словам метеоролога, несмотря на теплую погоду, в выходные ожидаются ветер и дождь. Но дождливой будет преимущественно суббота.

Политика Зеленский заявил, что Путин не просил возобновить поставки воды в Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не просил его возобновить поставку днепровской воды в Крым.

Гаджеты На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.

Спорт Путин прокомментировал требования WADA к России Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.

Кино Marvel снимет полностью женский фильм о супергероях Актриса считает, что «если достаточное число людей по всему миру будут говорить о нем», то фильм только с женским составом актеров будет рано или поздно снят.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.

Происшествия Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.

Общество Burger King пожаловался антимонопольщикам на McDonald’s Сеть ресторанов быстрого питания Burger King подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сеть McDonald's из-за рекламы наггетсов.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Спорт Путин предложил стимулировать занимающихся спортом россиян Президент России Владимир Путин предложил подумать о стимулировании работников, которые занимаются спортом и их работодателей.

Гаджеты Создана операционная система для постапокалипсиса. Она запустится даже на калькуляторе Постапокалиптическая ОС Разработчик программного обеспечения Вирджил Дупрас (Virgil Dupras) создал операционную систему Collapse OS, способную, по его мнению, пережить апокалипсис (сам Дупрас называет возможное будущее человечества «коллапсом», collapse).

Футбол Российский футбол с 2004 года получил от УЕФА около 800 миллионов евро Глава УЕФА Александер Чеферин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде заявил, что российский футбол с 2004 года получил от организации около 800 миллионов евро — За четырехлетний цикл, с 2016 по 2020 год, доход УЕФА составил 30 миллиардов евро, — приводит РИА «Новости» слова Чеферина.

Кино «Джокер» попал в топ-10 фильмов всех времен по версии IMDb Картина «Джокер» Тодда Филлипса попал в список десяти лучших фильмов по версии IMDb, где упомянуты такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Список Шиндлера» и «Криминальное чтиво».

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Политика Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.

Политика В России предложили альтернативу смертной казни Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.

Кино Том Холланд побрился налысо ради новой роли Звезда Marvel Том Холланд побрился налысо. Актеру пришлось сменить имидж ради новой роли.

Политика Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.