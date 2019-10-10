Здоровье
КоммерсантъДля устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия». Сейчас, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%.
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с чего всё началось
Для решения проблемы ведомства готовы привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. Замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 17:01
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Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Salt Mag вчера в 09:09
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество
Названа численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Газета.Ru 02:31
Политика
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
RT на русском 03:37
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru вчера в 07:49
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Политика
Трамп: «Однако пришло время вернуть наших солдат домой»
Президент США Дональд Трамп сделал ряд знаковых заявлений по поводу участия США в военных конфликтах по всему миру.
ИА REX 04:20
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал, что Заворотнюк выписалась и находится дома
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Ugpressa.ru 03:23
Политика
В МИД назвали условия проведения саммита в «нормандском формате»
Без завершения разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе говорить о проведении саммита в "нормандском формате" нецелесообразно, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
РИА Новости вчера в 11:32
Политика
Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
Интерфакс 01:53
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что будет делать в случае нового Майдана.
News.ru 04:03
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Экономика
ЦБ усомнился в необходимости выпуска национальной криптовалюты
В Центробанке оценили перспективы выпуска национальной криптовалюты.
Телеканал 360° 04:05
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Байден поддержал импичмент Трампа
Бывший вице-президент США Джозеф Байден поддержал запуск процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Взгляд.ру вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника
На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.
Kleo.ru вчера в 07:49
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
iReactor вчера в 16:48
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Политика
Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100
Россия и Египет возобновили переговоры и поставке SSJ100, речь идет примерно о 12 самолетах, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам своего визита в Каир.
РИА Новости 04:26
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК вчера в 11:14
Происшествия
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу
В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18