Для решения проблемы ведомства готовы привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. Замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия». Сейчас, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%.

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Общество Названа численность мигрантов в России В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.

Политика Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.

Футбол Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.

Политика Трамп: «Однако пришло время вернуть наших солдат домой» Президент США Дональд Трамп сделал ряд знаковых заявлений по поводу участия США в военных конфликтах по всему миру.

Политика Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.

Политика Зеленский оценил возможность встречи с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

Общество МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов рассказал, что Заворотнюк выписалась и находится дома Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Политика В МИД назвали условия проведения саммита в «нормандском формате» Без завершения разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе говорить о проведении саммита в "нормандском формате" нецелесообразно, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае Майдана Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что будет делать в случае нового Майдана.

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Байден поддержал импичмент Трампа Бывший вице-президент США Джозеф Байден поддержал запуск процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов выдал дочь замуж за своего ровесника На важное для дочери мероприятие Кирилл Сафонов прибыл вместе со своей новой семьей – с Сашей Савельевой и их малолетним сыном.

Политика Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100 Россия и Египет возобновили переговоры и поставке SSJ100, речь идет примерно о 12 самолетах, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам своего визита в Каир.

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Происшествия В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.