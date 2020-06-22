Коронавирус
РИА НовостиДля вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз
Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере в течение двух лет, а возможно и на более длительный период.
с чего всё началось
Научно-исследовательские организации по всему миру заняты разработкой вакцины против коронавируса.Красная звездавчера в 17:02
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Гинцбург: Зарубежные ученые не раскрывают подробности создания вакцины от коронавируса
ТК Звездавчера в 18:52
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Общество
Вдова экс-губернатора Игнатьева рассказала о его последних днях
Вдова бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне пневмонии и коронавируса, Лариса Игнатьева рассказала о последних днях его жизни.
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом" в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
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Интерфакс вчера в 17:42
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В Норильске возбудили дело по факту массовой драки
В Норильске возбудили уголовное дело по факту массовой драки на почве бытового конфликта, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Красноярскому краю.
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Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Эпатажный бурятский певец распродаёт свою недвижимость в Бурятии Бурятский певец Чингис Ли решил переехать в Хакасию, об этом сообщается в официальной группе исполнителя в соцсети.
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Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
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Футболисты «Челси» взяли верх над «Астон Виллой» в выездном матче 30-го тура чмпионата Англии со счетом 2:1.
Советский спорт вчера в 13:11
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В Китае восемь школьников утонули в реке
Российская газета вчера в 22:50