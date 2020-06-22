Коронавирус

ИзвестияИзвестияДля вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз

До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».
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Так как вакцина от коронавируса создана по такому же принципу и на основании той же самой платформы, есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а по крайней мере два года и более.
— Александр ГинцбургRT на русском вчера в 18:12
с чего всё началось

Победа над COVID-19 достигается сообща

Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с медицинскими организациями Минобороны России продолжаются клинические исследования уникальной вакцины против коронавирусной инфекции.
Красная звездавчера в 17:02

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В НИЦ Гамалеи рассказали о вакцине от COVID-19

RT на русском05:27

Глава НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от COVID-19 более чем на два года

Вести.Ruвчера в 21:54

В НИЦ Гамалеи назвали минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 17:58

Эксперт назвал минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

Известиявчера в 20:11

В Центре Гамалеи назвали условия старта массовой вакцинации от COVID-19

РБКвчера в 18:48

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

РИА Новостивчера в 23:37

Победа над COVID-19 достигается сообща

Красная звездавчера в 17:02
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

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Общество

В «Газпроме» назвали сроки запуска газопровода «Северный поток-2»

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Профиль 07:26
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
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Общество

В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
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Общество

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РИА Новости вчера в 17:25
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
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Общество

Голикова заявила, что носить маски придется и осенью

Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 08:48
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
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Гаджеты

В процессорах AMD обнаружена новая уязвимость

Новая уязвимость обнаружена в процессорах AMD, сообщается 17 июня на сайте компании.
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Экономика

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
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Общество

Великобритания возобновила работу визовых центров в России

"Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования",- добавляет дипмиссия, отмечая, что "с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме".
РИА Новости 08:29
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Происшествия

Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор

Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушение права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
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Армия и оружие

Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая

Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
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Экономика

Госдума рассмотрит отчет Банка России на заседании 23 июня

Государственная Дума во вторник, 23 июня, рассмотрит отчет Банка Росси за 2019 год.
Дума ТВ 19 июня в 10:25
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Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

RT на русском вчера в 09:21
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Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

РИА Новости 05:28
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Шоу-бизнес

Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми

Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
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Наука

Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
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Энергетика

«Газпром» ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ

"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ, но серьезный их пересмотр в долгосрочных контрактах не планируется, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев.
РИА Новости 06:48
Политика

Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос

"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
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Политика

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Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией

РИА Новости 08:43
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
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