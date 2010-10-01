Общество
Gorod3466.ruДля вартовчан подготовили большую программу на День народного единства
4 ноября вся страна отметит День народного единства. Праздничные мероприятия пройдут и в Нижневартовске, сообщает городская администрация.
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Для вартовчан подготовили большую программу на День народного единства
Gorod3466.ru24 октября в 23:00
Три дня выходных на День народного единства. Магнитогорцы отметят праздник флешмобом
Магнитогорский рабочий26 октября в 07:25
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В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
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В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Тысячи иностранных раждан обращаются за политическим убежищем с целью получения регистрации в стране и права на работу после туристического визита в Израиль.
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Отели Турции обложат «налогом на проживание»
Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
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Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
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За годовалой дочкой больной Анастасии Заворотнюк ухаживает бабушка
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Футбол
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В матче 14-го тура Российский премьер-лиги «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 3:0, добыв первую победу после ухода с поста главного тренера Олега Кононова.
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Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
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Футбол
Ляказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки
Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).
Экономика
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Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва —Нижний Новгород, информирует РБК.
Гаджеты
Apple принуждает владельцев iPhone 5 к обновлению iOS
Apple сообщает владельцам iPhone 5, что им нужно установить обновление iOS, если они хотят оставаться в Сети.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Общество
Дагестанцам придется копить деньги 19 лет для покупки дома
В Дагестане при средней зарплате в 30 тысяч рублей и стоимости дома 6,6 млн рублей срок для накопления необходимой суммы составляет 19 лет.
Авто
Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
В России пропаганда наркотиков в интернете станет уголовно наказуемым деянием.
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Космос
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В рамках рекламной кампании «SpaceSelfie» Samsung отправил 24 октября этого года в стратосферу фотографию актрисы Кары Делевин, снятую на смартфон Galaxy S10 Plus.
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Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
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По словам Пахноцкой, международная организация в любом случае проведет заседание, даже если не получит рекомендаций от комитета по соответствию.
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
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