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Gorod3466.ruGorod3466.ruДля вартовчан подготовили большую программу на День народного единства

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4 ноября вся страна отметит День народного единства. Праздничные мероприятия пройдут и в Нижневартовске, сообщает городская администрация.
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Для вартовчан подготовили большую программу на День народного единства

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