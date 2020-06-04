Южно-Сахалинск, 4 июня 2020, 09:13 — REGNUM С 11 июня все, кто прибывает в Сахалинскую область, должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. Тест необходимо сдать не ранее, чем за три дня до отъезда в островной регион.

Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса

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