Коронавирус
REGNUMДля въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса
Южно-Сахалинск, 4 июня 2020, 09:13 — REGNUM С 11 июня все, кто прибывает в Сахалинскую область, должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. Тест необходимо сдать не ранее, чем за три дня до отъезда в островной регион.
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Для въезда на Сахалин понадобится отрицательный тест на коронавирус
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Власти ужесточили правила въезда на Сахалин — тест на COVID-19 теперь обязателен для всех
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