Коронавирус

REGNUMREGNUMДля въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса

Южно-Сахалинск, 4 июня 2020, 09:13 — REGNUM С 11 июня все, кто прибывает в Сахалинскую область, должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. Тест необходимо сдать не ранее, чем за три дня до отъезда в островной регион.
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Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса

REGNUM02:13

Для въезда на Сахалин понадобится отрицательный тест на коронавирус

Общественное телевидение России01:39

В российском регионе у приезжих потребуют справку об отсутствии коронавируса

Lenta.ru00:52

Власти запретили въезд на Сахалин без теста на COVID-19

РЕН ТВ00:01

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Российская газетавчера в 23:14

Власти ужесточили правила въезда на Сахалин — тест на COVID-19 теперь обязателен для всех

РИА Сахалин-Курилывчера в 21:56
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