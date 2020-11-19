Общество
Город342Водительские справки от пермских наркологов подорожают в 5 раз
С 25 ноября в Пермском крае увеличат стоимость оформления медицинской справки, без которой не получишь водительское удостоверение, более чем в пять раз. Как сообщили в краевом наркодиспансере, до 22 ноября справку можно будет оформить еще по старой цене - 930 рублей.
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Водителям Зауралья придётся раскошелиться за получение справки от нарколога
Область 4519 ноября в 07:20
В Ярославле автомобилисты штурмуют кабинеты наркологов из-за повышения цен на медсправку
Общественное телевидение России19 ноября в 23:31
Справка из наркодиспансера для водителей подорожает в 10 раз
Ивановская газета (г. Иваново)19 ноября в 06:48
Водительские права подорожают на 5 тысяч. Наркологи - о стоимости справки
АиФ Челябинск18 ноября в 00:38
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