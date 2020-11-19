С 25 ноября в Пермском крае увеличат стоимость оформления медицинской справки, без которой не получишь водительское удостоверение, более чем в пять раз. Как сообщили в краевом наркодиспансере, до 22 ноября справку можно будет оформить еще по старой цене - 930 рублей.

Водительские справки от пермских наркологов подорожают в 5 раз

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Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

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