Общество
AutoNewsДля водителей придумали новый штраф в 50 000 рублей
Штраф за вождение в нетрезвом виде хотели увеличить с 30 000 до 40 000 рублей. После того как премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал проект нового КоАП в части резкого повышения штрафов, в Минюсте заявили, что отказались от этой идеи.
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с чего всё началось
Согласно документу, размещённому Минюстом на портале проектов правовых актов, остальные нормы, связанные с наказанием за вождение в состоянии опьянения, останутся без изменений.Журнал Авто.ру02 июня в 09:13
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Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Как пишет портал drom.ru, на данный момент штрафы для владельцев брошенных автомобилей на улицах и во дворах взимаются только в некоторых субъектах России.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Экономика
«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру.
Ведомости вчера в 16:25
Наука
Получен снимок самого глубоководного осьминога в мире
Команда исследователей смогла обнаружить и сфотографировать на дне Индийского океана глубоководного осьминога, который живет на глубине 7 тысяч метров.
Anonsens 01 июня в 19:32
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.
РИА Новости вчера в 19:07
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Происшествия
Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске
Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
РИА Новости 01:32
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия вчера в 03:56
Общество
Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США
Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 01:08
Общество
Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
РИА Новости вчера в 16:43
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Общество
Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
Шоу-бизнес
Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым
Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш признался, что в шоу-бизнесе есть сильное гей-лобби
Дробыш считает, что деньги надо зарабатывать честно. Ведь намного важнее благосостояния – любимые народом хиты.
RuNews24.ru вчера в 07:11
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 03:11
Армия и оружие
Су-57 не помеха: Китай опережает Россию по истребителям
Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.
Утро.ru 00:21
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 432,2 тыс. (8536 за сутки).
РБК 01:07
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
По мнению депутата, достигнуть компромисс с МВФ по новому кредиту маловероятно, и даже жесткие переговоры вряд ли приведут к какому-то успеху.
Известия вчера в 23:53
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Происшествия
В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30