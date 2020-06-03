с чего всё началось

Штраф за вождение в нетрезвом виде хотели увеличить с 30 000 до 40 000 рублей. После того как премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал проект нового КоАП в части резкого повышения штрафов, в Минюсте заявили, что отказались от этой идеи.

Для водителей придумали новый штраф в 50 000 рублей

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 331

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Как пишет портал drom.ru, на данный момент штрафы для владельцев брошенных автомобилей на улицах и во дворах взимаются только в некоторых субъектах России. 477

Наука Получен снимок самого глубоководного осьминога в мире Команда исследователей смогла обнаружить и сфотографировать на дне Индийского океана глубоководного осьминога, который живет на глубине 7 тысяч метров. 26

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Экономика Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке. 11

Происшествия Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края. 101

Общество Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 631

Общество Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков. 4

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 878

Происшествия В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников. 10

Политика В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ По мнению депутата, достигнуть компромисс с МВФ по новому кредиту маловероятно, и даже жесткие переговоры вряд ли приведут к какому-то успеху. 33

Происшествия В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru. 229

Политика Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. 1,4K

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 109

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 450