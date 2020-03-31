Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских трансакций Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, будь то «срочный выход по базовым потребностям» в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.

с чего всё началось

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

Общество В Саратовской области вводится система спецпропусков Сегодня, 31 марта, на заседании ежедневного оперативного штаба Саратовской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции председатель облправительства Александр Стрелюхин объявил, что в регионе вводится пропускная система.

Шоу-бизнес Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Общество Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.

Общество В Севастополе установили блокпосты на въезде в город В Севастополе установили блокпосты на въезде в город Власти Севастополя установили пять блокпостов на въезде в город, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развозжаева.

Авто В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet В республике и раньше занимались сборкой этой марки, завод «Азиа Авто» в Усть-Каменогорске производил Chevrolet Aveo, Tracker и Captiva, но в 2018 году выпуск автомобилей закончился.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Здоровье В Чайковском у пациента предварительно выявлен коронавирус Предварительный тест на наличие коронавируса показал положительный результат. Пациент был госпитализирован в одну из больниц Перми.

Общество Врач описал худший сценарий пандемии коронавируса Самый плохой вариант развития событий с эпидемией коронавируса произошёл в Италии и Испании, заявил врач Евгений Комаровский.

Транспорт В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Общество Крупные ритейлеры отказались от наличных из-за коронавируса Крупные ритейлеры и службы доставки в России намерены отказаться от приема наличных в связи с эпидемией коронавируса.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Общество В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.

Футбол Черчесов ответил на вопрос о вызове Кокорина и Мамаева в сборную Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал бы вызывать в ее состав Александра Кокорина и Павла Мамаева, если бы сбор проходил прямо сейчас.

Армия и оружие Северный флот оснастят новыми атомными подлодками В Арктику отправят многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень», и пять из семи субмарин получит в свое распоряжение Северный флот.