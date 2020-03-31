Коронавирус
КоммерсантъДля выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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с чего всё началось
Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских трансакций Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, будь то «срочный выход по базовым потребностям» в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.Коммерсантъ05:18
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Общество
В Саратовской области вводится система спецпропусков
Сегодня, 31 марта, на заседании ежедневного оперативного штаба Саратовской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции председатель облправительства Александр Стрелюхин объявил, что в регионе вводится пропускная система.
Шоу-бизнес
Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца
Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
Общество
В Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе.
Музыка
Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса
Подробный список артистов огласят в ближайшие недели. Европейский вещательный союз принял решение отменить «Евровидение» из-за коронавируса.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Общество
В Севастополе установили блокпосты на въезде в город
В Севастополе установили блокпосты на въезде в город Власти Севастополя установили пять блокпостов на въезде в город, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развозжаева.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Авто
В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet
В республике и раньше занимались сборкой этой марки, завод «Азиа Авто» в Усть-Каменогорске производил Chevrolet Aveo, Tracker и Captiva, но в 2018 году выпуск автомобилей закончился.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Здоровье
В Чайковском у пациента предварительно выявлен коронавирус
Предварительный тест на наличие коронавируса показал положительный результат. Пациент был госпитализирован в одну из больниц Перми.
Общество
«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции
В субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионникам составил 3 балла.
Общество
Врач описал худший сценарий пандемии коронавируса
Самый плохой вариант развития событий с эпидемией коронавируса произошёл в Италии и Испании, заявил врач Евгений Комаровский.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 837 человек
"Число выздоровевших за сутки составило 1 109, достигнув 15 729 человек", - сообщил Боррели.
Транспорт
В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта
Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Общество
Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции
С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Общество
Крупные ритейлеры отказались от наличных из-за коронавируса
Крупные ритейлеры и службы доставки в России намерены отказаться от приема наличных в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Общество
В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Кино
Дуэйн Джонсон анонсировал «Хоббса и Шоу 2»
Дуэйн Джонсон анонсировал создание сиквела приключенческого боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Общество
В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа
Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа.
Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о вызове Кокорина и Мамаева в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал бы вызывать в ее состав Александра Кокорина и Павла Мамаева, если бы сбор проходил прямо сейчас.
Армия и оружие
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
В Арктику отправят многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень», и пять из семи субмарин получит в свое распоряжение Северный флот.
Общество
В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции
Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.