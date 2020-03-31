Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъДля выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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с чего всё началось

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских трансакций Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, будь то «срочный выход по базовым потребностям» в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.
Коммерсантъ05:18

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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

Коммерсантъ05:18

В Москве нарушителей карантина будут отслеживать

URA.Ru06:30

Стало известно, каким будет пропуск для выхода из дома в Москве

РИА Новости09:58

Раскрыты подробности получения спецпропусков для москвичей

Lenta.ru07:29

Коммерсантъ: Жители Москвы должны будут получать на сайте мэрии QR-коды для каждого выхода из дома

Эхо Москвы07:31

«Коммерсантъ» узнал подробности системы контроля карантина в Москве

Ведомости08:35

Для выхода из дома жителям Москвы понадобится QR-код

Моя Москва.онлайн09:02
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Общество

В Саратовской области вводится система спецпропусков

Сегодня, 31 марта, на заседании ежедневного оперативного штаба Саратовской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции председатель облправительства Александр Стрелюхин объявил, что в регионе вводится пропускная система.
Общественное мнение 12:28
Шоу-бизнес

Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца

Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
ФАН 12:06
Общество

В Красноярском крае вводят режим самоизоляции

Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе.
7 канал Красноярск 12:35
Музыка

Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса

Подробный список артистов огласят в ближайшие недели. Европейский вещательный союз принял решение отменить «Евровидение» из-за коронавируса.
Говорит Москва 11:58
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 11:54
Кино

«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

Инфорос 12:55
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Интерфакс вчера в 01:03
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Общество

В Севастополе установили блокпосты на въезде в город

В Севастополе установили блокпосты на въезде в город Власти Севастополя установили пять блокпостов на въезде в город, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развозжаева.
Медиазона 05:18
Шоу-бизнес

Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

7Дней.ру вчера в 14:30
Авто

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet

В республике и раньше занимались сборкой этой марки, завод «Азиа Авто» в Усть-Каменогорске производил Chevrolet Aveo, Tracker и Captiva, но в 2018 году выпуск автомобилей закончился.
Prooren.ru 01:08
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Здоровье

В Чайковском у пациента предварительно выявлен коронавирус

Предварительный тест на наличие коронавируса показал положительный результат. Пациент был госпитализирован в одну из больниц Перми.
Рифей-Пермь 05:24
Общество

«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции

В субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионникам составил 3 балла.
Банки.ру вчера в 07:03
Общество

Врач описал худший сценарий пандемии коронавируса

Самый плохой вариант развития событий с эпидемией коронавируса произошёл в Италии и Испании, заявил врач Евгений Комаровский.
News.ru 08:47
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 837 человек

"Число выздоровевших за сутки составило 1 109, достигнув 15 729 человек", - сообщил Боррели.
ТАСС 12:56
Транспорт

В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта

Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок».
РБК 12:31
Общество

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Общество

Крупные ритейлеры отказались от наличных из-за коронавируса

Крупные ритейлеры и службы доставки в России намерены отказаться от приема наличных в связи с эпидемией коронавируса.
Национальная служба новостей 02:19
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Общество

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
РБК 10:34
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Кино

Дуэйн Джонсон анонсировал «Хоббса и Шоу 2»

Дуэйн Джонсон анонсировал создание сиквела приключенческого боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Kinonews.ru вчера в 17:28
Общество

В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа.
Комсомольская правда 12:22
Общество

Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Губерния-33 10:21
Футбол

Черчесов ответил на вопрос о вызове Кокорина и Мамаева в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал бы вызывать в ее состав Александра Кокорина и Павла Мамаева, если бы сбор проходил прямо сейчас.
Rambler News Service 11:10
Армия и оружие

Северный флот оснастят новыми атомными подлодками

В Арктику отправят многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень», и пять из семи субмарин получит в свое распоряжение Северный флот.
Известия 12:14
Общество

В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции

Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 11:31
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