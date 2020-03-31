Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъДля выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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с чего всё началось

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских трансакций Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, будь то «срочный выход по базовым потребностям» в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.
Коммерсантъ05:18

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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

Коммерсантъ05:18

В Москве нарушителей карантина будут отслеживать

URA.Ru06:30

СМИ рассказали о плане выпускать москвичей из дома только по заявкам

РБК08:13

Стало известно, каким будет пропуск для выхода из дома в Москве

РИА Новости09:58

Раскрыты подробности получения спецпропусков для москвичей

Lenta.ru07:29

Коммерсантъ: Жители Москвы должны будут получать на сайте мэрии QR-коды для каждого выхода из дома

Эхо Москвы07:31

«Коммерсантъ» узнал подробности системы контроля карантина в Москве

Ведомости08:35
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Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне "А-3", в нацвалюте - "А-2".
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Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

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Ответом на провокации и злонамеренные домыслы о коронавирусе должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
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Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
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Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
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Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

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Газета.Ru 09:42
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
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Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
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Общество

В Костромской области в полночь будет введен режим обязательной самоизоляции

В Костромской области вводят режим обязательной самоизоляции – сообщает K1NEWS.RU.
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Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) вчера в 18:12
Общество

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Lenta.ru вчера в 12:20
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В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.
РИА Новости 06:18
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