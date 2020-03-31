Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъДля выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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с чего всё началось

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских трансакций Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, будь то «срочный выход по базовым потребностям» в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.
Коммерсантъ05:18

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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

Коммерсантъ05:18

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