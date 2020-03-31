Коронавирус
КоммерсантъДля выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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с чего всё началось
Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских трансакций Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, будь то «срочный выход по базовым потребностям» в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.Коммерсантъ05:18
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СМИ: Для контроля за соблюдением карантина москвичам присвоят QR-код
Национальная служба новостей08:45
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Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Происшествия
В Брянске подтверждено два новых случая коронавируса
В Брянской области официально зарегистрировано пять случаев заболевания короновирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Экономика
Налог на банковские вклады смягчили
Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек
В Италии общее число случаев заражения коронавирусом превысили 100 тысяч, сообщает Shraibikus News со ссылкой на местные СМИ.
Политика
Мишустин уволил руководителей четырех департаментов правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении от должности руководителей четырех департаментов правительства РФ.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Технологии
Санкции США стоили Huawei 12 миллиардов долларов
Компания Huawei сообщила о замедлении роста прибыли в 2019 году, когда США внесли китайского технологического гиганта в "черный список".
Общество
В Грузии запретили продажу алкоголя
Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
Армия и оружие
В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник
В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник. Это случилось ночью 31 марта к югу от Триполи.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Общество
Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных
Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Экономика
Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2020 году будут мобильными
Согласно внесенным изменениям, сроки уплаты налогов и сдачи отчетности переносятся на ближайший рабочий день, в т.ч. в случае, когда предусмотренный НК срок выпадает на нерабочий день, установленный актом Президента РФ.
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке компании «Везёт»
«Яндекс.Такси» отозвала ходатайство о приобретении группы компаний «Везет». Об этом РБК сообщил представитель сервиса.
Единоборства
Дана Уайт: Бой Хабиба с Фергюсоном состоится
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток
Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Общество
Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручения по итогам прошедшего 30 марта заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.
Общество
Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии
Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Энергетика
Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня
Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Здоровье
В Коми за сутки не зарегистрировали новых случаев коронавируса
По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на31 марта в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным - заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения, ещё 21 случай выявлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме карантина.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС
Совет Федерации во время внеочередного заседания 31 марта одобрил закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет ему вводить режим чрезвычайной ситуации.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.