Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъДля выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
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с чего всё началось

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских трансакций Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, будь то «срочный выход по базовым потребностям» в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.
Коммерсантъ05:18

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Для выхода из дома жителям Москвы понадобится QR-код

Моя Москва.онлайн09:02

СМИ: Для контроля за соблюдением карантина москвичам присвоят QR-код

Национальная служба новостей08:45

Коммерсантъ: Жители Москвы должны будут получать на сайте мэрии QR-коды для каждого выхода из дома

Эхо Москвы07:31

Раскрыты подробности получения спецпропусков для москвичей

Lenta.ru07:29

«Коммерсантъ» описал детали внедрения QR-кодов для выхода из дома в Москве

Forbes07:17

В Москве нарушителей карантина будут отслеживать

URA.Ru06:30

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

Коммерсантъ05:18
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

BFM.ru 09:02
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Происшествия

В Брянске подтверждено два новых случая коронавируса

В Брянской области официально зарегистрировано пять случаев заболевания короновирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Городской телеканал (Брянск) 09:42
Экономика

Налог на банковские вклады смягчили

Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Lenta.ru 05:38
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек

В Италии общее число случаев заражения коронавирусом превысили 100 тысяч, сообщает Shraibikus News со ссылкой на местные СМИ.
Shraibikus News вчера в 12:53
Политика

Мишустин уволил руководителей четырех департаментов правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении от должности руководителей четырех департаментов правительства РФ.
ТАСС 09:49
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета вчера в 10:40
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Технологии

Санкции США стоили Huawei 12 миллиардов долларов

Компания Huawei сообщила о замедлении роста прибыли в 2019 году, когда США внесли китайского технологического гиганта в "черный список".
Вести.Ru 08:11
Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
Армия и оружие

В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник

В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник. Это случилось ночью 31 марта к югу от Триполи.
Piter.tv 08:32
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Российская газета 02:34
Экономика

Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов в 2020 году будут мобильными

Согласно внесенным изменениям, сроки уплаты налогов и сдачи отчетности переносятся на ближайший рабочий день, в т.ч. в случае, когда предусмотренный НК срок выпадает на нерабочий день, установленный актом Президента РФ.
Главная книга 06:31
Экономика

«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке компании «Везёт»

«Яндекс.Такси» отозвала ходатайство о приобретении группы компаний «Везет». Об этом РБК сообщил представитель сервиса.
РБК 09:46
Единоборства

Дана Уайт: Бой Хабиба с Фергюсоном состоится

Мой Брянск 08:32
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток

Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Народные новости 02:43
Общество

Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал поручения по итогам прошедшего 30 марта заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 07:37
Общество

Минздрав ответил на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии

Россиян призвали не употреблять алкоголь в период пандемии – таким образом невозможно «обеззаразить» организм.
9111.ru 09:17
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Энергетика

Спотовая цена газа в Европе упала ниже российского уровня

Спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) упали до уровня внутрироссийских цен.
Интерфакс 06:36
Здоровье

В Коми за сутки не зарегистрировали новых случаев коронавируса

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на31 марта в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным - заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения, ещё 21 случай выявлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме карантина.
Pro Город Сыктывкар 08:26
Политика

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

Совет Федерации во время внеочередного заседания 31 марта одобрил закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет ему вводить режим чрезвычайной ситуации.
РБК 09:19
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Армия и оружие

США развернули ЗРК Patriot на военной базе в Ираке

Взгляд.ру 04:39
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