Контролировать нарушителей будут с помощью камер, телефонного биллинга и банковских трансакций Москвичам в условиях карантина потребуется получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома, будь то «срочный выход по базовым потребностям» в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.

с чего всё началось

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

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