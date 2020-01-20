Космос

РИА НовостиРИА НовостиДля вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет

Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет

Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей из более чем 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.
РИА Новостивчера в 19:06

Подробнее о событии

«Роскосмосу» нужно запустить до 2030 года 148 ракет для развертывания орбитальной группировки «Сфера»

Коммерсантъ00:33

СМИ узнали о планах «Роскосмоса» провести 148 пусков спутников «Сферы»

РБКвчера в 23:50

Для развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет

RT на русскомвчера в 20:03

«Роскосмосу» необходимо 148 ракет для спутниковой системы «Сфера»

Известиявчера в 20:32

«Роскосмос» планирует запустить 148 ракет для вывода спутников группировки «Сфера»

Life.ruвчера в 20:22

«Роскосмос»: для запуска российской сети спутников «Сфера» потребуется 148 ракет

Телеканал 360°вчера в 21:25

Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет

РИА Новостивчера в 19:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Космос

SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
SM News вчера в 10:55
Политика

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента.
РБК 00:30
Общество

В Роскачестве ответили на популярные вопросы о молочной продукции

Срок хранения купленного в магазине молока обусловлен его термической обработкой, специальной упаковкой и особой проверкой на заводе, отметили специалисты Роскачества.
REGNUM 00:58
Политика

Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии

Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по урегулированию конфликта в Ливии, который был принят в воскресенье, 19 января, на международной конференции в Берлине.
Профиль вчера в 15:34
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Хоккей

Дивизион Боброва выиграл Матч звезд КХЛ 2020 года

Дивизион Боброва обыграл команду Дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ 2020 года.
ProstoProSport вчера в 12:06
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Общество

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Вести.Ru 01:35
Футбол

Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий провел встречу с хавбеками белградского "Партизана" Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем.
Газета.Ru вчера в 14:49
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
ТК Звезда 02:23
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science 17 января в 04:24
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Происшествия

При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека

РБК 00:23
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия 18 января в 17:17
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru вчера в 06:26
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

РИА Новости 00:19
Кино

Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США

Премию за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс за роль в «Джокере», лучшая мужская роль второго плана — у сыгравшего в «Однажды в Голливуде» Брэда Питта.
Lenta.ru вчера в 23:49
Общество

Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой

Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
РИА Новости 01:27
Политика

Трамп раскритиковал идею возведения «морской стены» вокруг Нью-Йорка

Взгляд.ру 18 января в 22:27
Общество

Радия Хабирова возмутило качество школьного питания

Регулярно будем проверять школьное питание, пока вы не наведете там порядок.
Общественная электронная газета 00:25
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца

Материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей начнут выдавать с марта или апреля текущего года.
Рифей-Пермь 00:54
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Финансы

Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:21
Происшествия

В центре Киева митингующих антифашистов закидали петардами

В центре Киева полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов.
Российская газета вчера в 18:14
Космос

На небе нашли девять источников фотонов экстремальных энергий

Оказалось, что фотоны с энергией выше 56 тераэлектронвольт приходят от девяти источников, а три из них видны на энергиях выше 100 тераэлектронвольт.
N+1 17 января в 06:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное