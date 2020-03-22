Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДля запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary. Термин Covidiot ("ковидиот") образовался из двух слов – названия вируса COVID-19 и слова "идиот".
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Для запасающихся туалетной бумагой из-за COVID-19 придумали термин

РИА Новости08:39

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали обидный термин

Lenta.ru07:34

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Газета.Ru08:59

Для скупающих туалетную бумагу из-за COVID-19 придумали обидный термин

РЕН ТВ07:59

Появился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса

News.ru09:19

Для скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса придумали термин

Взгляд.ру09:57

Англоязычный сленг обогатился новым термином для скупающих туалетную бумагу

Красная весна09:24
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Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета 20 марта в 06:41
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Vprognoze.ru вчера в 12:51
Наука

Процесс термоядерного синтеза описали российские физики

REGNUM 19 марта в 09:08
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Армия и оружие

США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Американские военные провели успешные испытания типового корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты (C-HGB).
ТАСС 20 марта в 12:57
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Общество

В Брянске выявили первый случай заражения коронавирусом

Сегодня, 22 марта, стало известно, что у жительницы региона выявлен короновирус. Она вернулась из Арабских Эмиратов.
РИА Стрела 07:10
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 04:50
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Авто

Эксперты рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Что касается смешивания АИ-92 и АИ-95, то если ранее это можно было делать в любых пропорциях, то теперь из-за усложнения производства и изменений в составе топлива, смешивание не рекомендуется, так как это ухудшит конечный состав смеси, а некоторые добавки и вовсе перестанут работать.
Tvoe-avto.com 09:15
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия 01:05
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Lenta.ru 09:31
Музыка

Балалаечник из Перми записал «противовирусный» кавер на хит Little Big

РИА Новости 09:47
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным в мире

«Заражение» стало настолько популярно у людей, что по просмотрам впереди него находится только фильмы о Гарри Поттере.
RuNews24.ru 02:23
Общество

США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса.
Российская газета вчера в 21:44
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

РИА Новости 06:24
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Единоборства

UFC официально подтвердил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

Metaratings 05:02
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Известия вчера в 17:13
Общество

Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах

«Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», подчеркнул Мантуров.
RT на русском 08:36
Здоровье

Врач рассказала, для кого вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Общество

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ТВ Центр 09:16
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