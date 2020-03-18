Коронавирус
Газета.RuДля запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary. Термин Covidiot ("ковидиот") образовался из двух слов – названия вируса COVID-19 и слова "идиот".
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с чего всё началось
В словаре английского сленга Urban Dictionary появился термин, обозначающий как паникующих из-за эпидемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности.РИА Новости08:39
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