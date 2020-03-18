Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДля запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary. Термин Covidiot ("ковидиот") образовался из двух слов – названия вируса COVID-19 и слова "идиот".
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с чего всё началось
В словаре английского сленга Urban Dictionary
 появился термин, обозначающий как паникующих из-за эпидемии коронавируса, так и игнорирующих меры предосторожности.
РИА Новости08:39

Подробнее о событии

Тем, кто плохо себя ведет в условиях пандемии, придумали название

Вести.Ru11:59

Для скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса придумали термин

Взгляд.ру09:57

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали обидный термин

Lenta.ru07:34

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Газета.Ru08:59

Для запасающихся туалетной бумагой из-за COVID-19 придумали термин

РИА Новости08:39

Для скупающих туалетную бумагу из-за COVID-19 придумали обидный термин

РЕН ТВ07:59

Появился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса

News.ru09:19
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Армия и оружие

На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина

На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
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Общество

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Интерфакс 08:05
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Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости вчера в 14:05
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Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.
Вести.Ru 09:33
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На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
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В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы

В Усть-Абаканском районе Хакасии горит трава вблизи деревни Курганная. Линия огня по фронту составляет 30 километров.
Российская газета 10:58
Общество

У Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

Lenta.ru 12:16
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Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
Газета.Ru вчера в 18:34
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 20 марта в 12:43
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости 12:02
Общество

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом

В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией; среди инфицированных есть иностранцы.
Lenta.ru 09:38
Политика

Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии

Министр финансов США Стивен Мнучин отказался отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:06
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

РИА Новости 06:24
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Кино

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD представит 26 марта сразу две премьеры

Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD занялся производством оригинального контента.
Профиль 11:00
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В Германии высоко оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Журналист издания Der Standart Андре Баллин написал, что благодаря решительным действиям ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, тогда как страны ЕС погружаются в кризис.
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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
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Во Франции от коронавируса скончался первый врач

Во Франции скончался первый врач, боровшийся с распространением коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 11:51
Шоу-бизнес

Сергей Полунин впервые показал двухмесячного сына от Елены Ильиных

Танцор вместе с новорожденным снялся для обложки глянца. В январе Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Lisa.ru 06:15
Гаджеты

Xiaomi позволит смартфонам без NFC расплачиваться с Mi Pay

Китайская компания Xiaomi не исключает предоставление возможности пользования сервисом оплаты Mi Pay без встроенного модуля NFC.
Rusargument 10:26
Общество

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Известия 11:39
Общество

Мантуров заявил об отсутствии дефицита продуктов питания в магазинах

«Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», подчеркнул Мантуров.
RT на русском 08:36
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Происшествия

Крупный пожар на складе в Подмосковье полностью ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в субботу утром на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья.
ТАСС 11:31
Общество

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 11:33
Армия и оружие

Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru вчера в 09:12
Авто

Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
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Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
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