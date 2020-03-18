с чего всё началось

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary. Термин Covidiot ("ковидиот") образовался из двух слов – названия вируса COVID-19 и слова "идиот".

Общество Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией "С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.

Политика Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.

Происшествия В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы В Усть-Абаканском районе Хакасии горит трава вблизи деревни Курганная. Линия огня по фронту составляет 30 километров.

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Политика В Германии высоко оценили меры России по борьбе с коронавирусом Журналист издания Der Standart Андре Баллин написал, что благодаря решительным действиям ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, тогда как страны ЕС погружаются в кризис.

Происшествия Крупный пожар на складе в Подмосковье полностью ликвидирован Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в субботу утром на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья.

Общество Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Авто Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.