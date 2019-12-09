Энергетика
МонаВистаДля заводов в России электричество продается дороже, чем в США
Согласно выводам СПЭ минэнерго подтасовало данные по тарифам на электричество в РФ, взяв нетипичные для рынка показания восьми предприятий с очень высоким потреблением, которые подключены к магистральным сетям.
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с чего всё началось
В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).Коммерсантъвчера в 17:57
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Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Спорт
CRC WADA: Знаем имена всех подозрительных атлетов из базы данных LIMS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) располагает именами всех спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), даже тех, информация о которых была удалена.
Футбол
Решение WADA не повлияет на проведение Евро-2020 в Петербурге
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не отразится на судьбе Чемпионата Европы по футболу 2020 в Петербурге, сообщили в пресс-службе комитета по спорту города.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Третий полк ВДВ должен быть развернут в Крыму в 2021 году
Новый полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) должен быть развернут в Крыму в 2021 году в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии.
Кино
Фильм «Ржев» активно обсуждают в Сети
«Фильм смотрится на одном дыхании, невозможно оторваться от экрана ни на секунду», - заявляют в Сети.
Здоровье
Эксперты назвали самый полезный гарнир при диабете и гипертонии
Пациентам, страдающим от диабета и гипертонии, стоит обратить внимание на блюда из зеленой и красной чечевицы.
Общество
Илона Маска заметили за рулем бронированного электропикапа
Основатель компании Tesla Илон Маск был замечен за рулем недавно представленного пикапа Cybertruck в Малибу.
Общество
Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, предусматривающий введение налога в 2% на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Наука
Алкоголь спас наших предков от вымирания
Авто
Дизельная версия Mercedes-Benz G 350 d появилась в России
Компания Mercedes-Benz начала прием заказов в России на дизельную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class – G 350 d. Цены стартуют от 7 млн 570 тысяч рублей.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Футбол
Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»
Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук подали на развод
Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.
Наука
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Следовательно, применяемый сжатый свет делают со сниженной неопределенностью фазы и увеличенным разбросом амплитуд.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Политика
Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Погибший тамбовский замгубернатора оставил предсмертное послание
Наука
Эксперты нашли уникальное средство против костных инфекций
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Здоровье
Малышева назвала опасные для здоровья советы при отравлении
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале рассказала, какими советами из Сети нельзя пользоваться при лечении пищевого отравления.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.