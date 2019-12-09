В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).

с чего всё началось

Согласно выводам СПЭ минэнерго подтасовало данные по тарифам на электричество в РФ, взяв нетипичные для рынка показания восьми предприятий с очень высоким потреблением, которые подключены к магистральным сетям.

Для заводов в России электричество продается дороже, чем в США

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