Политика

Российская газетаРоссийская газетаДля жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ

В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей непризнанных ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ. Кабмин поддержал эту инициативу. Авторами выступила группа депутатов (в их числе - глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков) и членов Совета Федерации.
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Пушилин оценил отмену пошлин на получение гражданства РФ донбассцами

Московский Комсомолец10:53

Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ

Российская газета09:06

Госпошлину для жителей Донбасса при получении гражданства РФ предложили отменить

Известия05:55

Жителей ДНР и ЛНР могут освободить от пошлины за получение российского паспорта

Rambler News Service07:22

Пошлины на вступление в гражданство РФ для жителей Донбасса отменят

Pravda.Ru06:26

Пушилин благодарит Госдуму за проект об отмене пошлин на получение паспорта РФ донбассцами

ТАСС08:38

Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ

REGNUM05:07
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Общество

На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей

Газета.Ru 08:52
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Энергетика

Bloomberg: саудиты продолжают нефтяную войну с Россией

Саудовская Аравия продолжает нефтяное противостояние с Россией, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Pravda.Ru 05:52
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Авто

В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву

В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru 05:57
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Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Общество

Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
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Наука

В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе

Ученые из Китая провели исследование и выявили лекарство, позволяющее снизить риск развития тяжелой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Gazeta.SPb 10:38
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Наука

Физические упражнения могут помочь предотвратить рак печени

В научной работе, опубликованной в издании «Journal of Hepatology», представлены доказательства пользы регулярных физических упражнений, способных предотвратить один из наиболее распространенных видов рака печени - гепатоцеллюлярную карциному.
ГЛАС.RU 04:47
Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
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Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Кино

Появились новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва

News.ru 08:05
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Общество

В Саратовской области разрешат работать парикмахерским

В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
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Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
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Культура

Состоялся цифровой релиз мультфильма «Тролли: Мировой тур»

Piter.tv 12 апреля в 08:02
Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Общество

Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии

Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.
News.ru 10:34
Общество

Глава Липецкой области анонсировал введение пропускного режима

Сегодня, 14 апреля, глава региона выступил в формате видео-конференции перед предпринимателями.
Московский Комсомолец 11:00
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Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
Экономика

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
РБК 10:32
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Происшествия

В Карелии число зараженных коронавирусом увеличилось до семи человек

Петрозаводск, 14 апреля 2020, 17:38 — REGNUM В Республике Карелия выявили еще три новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 10:38
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Гаджеты

AMD готовит флагманский мобильный процессор Ryzen 9 4900U

В Сети в очередной раз появились свидетельства подготовки флагманского 15-Вт процессора Ryzen 9 4900U.
3DNews 10:52
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото

13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
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Общество

Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Подсчитана доля москвичей, которые остались без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Lenta.ru 10:45
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Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Кино

Состоялся релиз мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Игромания.ру 09:32
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