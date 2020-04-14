Политика
Российская газетаДля жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ
В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей непризнанных ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ. Кабмин поддержал эту инициативу. Авторами выступила группа депутатов (в их числе - глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков) и членов Совета Федерации.
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Жителей ДНР и ЛНР могут освободить от пошлины за получение российского паспорта
Rambler News Service07:22
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Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
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Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Появились новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва
News.ru 08:05
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Общество
В Саратовской области разрешат работать парикмахерским
В ближайшее время в Саратовской области возобновят свою работу парикмахерские, салоны оптики и мастерские по ремонту обуви, которые были закрыты по решению властей в рамках антикоронавирусных мер.
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Piter.tv 12 апреля в 08:02
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Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии
Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.
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Глава Липецкой области анонсировал введение пропускного режима
Сегодня, 14 апреля, глава региона выступил в формате видео-конференции перед предпринимателями.
Московский Комсомолец 11:00
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Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом
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Экономика
МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
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Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
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Lenta.ru 10:45
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Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
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Состоялся релиз мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge
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