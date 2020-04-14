Политика
Российская газетаДля жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ
В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей непризнанных ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ. Кабмин поддержал эту инициативу. Авторами выступила группа депутатов (в их числе - глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков) и членов Совета Федерации.
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Жителей ДНР и ЛНР могут освободить от пошлины за получение российского паспорта
Rambler News Service07:22
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Эпидемиолог отметил рост скорости заражения коронавирусом в России
Главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава Николай Брико заявил, что интенсивность распространения коронавируса в России увеличивается.
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