Политика
Деловое.ТВДля жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ
Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ. В правительстве ознакомились с законопроектом и поддержали его. Депутат Андрей Козенко рассчитывает, что инициативу примут в ближайшее время.
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Жителей ДНР и ЛНР могут освободить от пошлины за получение российского паспорта
Rambler News Service07:22
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество
На Кубани начали проверку в отношении судьи из-за скандального видео
БИЗНЕС Online 09:30
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом
Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью.
Новые Известия 01:55
Общество
Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке
Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
Политика
Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что получена информация о том, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ.
РИА Новости 14:31
Общество
В МГД опровергли штраф за проезд под камерой без цифрового пропуска
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что автовладельцев в Москве, не оформивших цифровой пропуск, за каждый проезд под дорожной камерой могут начать штрафовать на 5 тыс. рублей.
RT на русском 16:57
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
Футбол
Бразильский тренер Зико сравнил Юрия Жиркова с Месси
Зико говорит, что особенно для команды важен был Жирков, примерно так же, как Месси для «Барселоны».
ProstoProSport 13:09
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек
В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru 12:29
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Футбол
Контрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе
Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях.
Известия 17:00
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Политика
В Пентагоне сомневаются в искусственном происхождении коронавируса
В министерстве обороны США сомневаются в том, что новый коронавирус мог быть разработан в лаборатории, и склоняются к версии о естественном происхождении, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 15:42
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ульяновской области
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Ульяновской области.
Известия 10:27
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%
Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
Шоу-бизнес
46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с молодым музыкантом
Напомним, что до знакомства с Гуди Грейсом, Кейт встречалась с 23-летним коллегой Мэттом Райфом, а после этого с 25-летним комиком Питом Дэвидсоном.
RuNews24.ru 07:28
Здоровье
Коронавирус впервые передался от мертвеца
Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
Общество
В МегаФоне разъяснили недоразумение с номером для получения пропусков
В МегаФоне во вторник уточнили, что не получали запросов от правительства Подмосковья касательно организации услуги на номер 0250.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
В Мурманской области выявлен 131 случай заболевания коронавирусом
На 14 апреля по данным оперативного штаба в Мурманской области подтверждено 131 случай заболевания коронавирусом.
Kursk.com 03:07
Общество
Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
Общество
Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что над разработкой вакцины от коронавируса в России трудятся сразу семь центров.
Газета.Ru 16:20
Общество
Правительство отменило ограничения на продажу медицинских масок
Как следует из документа, он приостанавливает действие принятого 3 апреля постановления правительства № 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничение на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».
Фармацевтический вестник 05:47
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Происшествия
В Подмосковье пьяные собачники поскандалили с полицией
Сотрудники полиции отловили собаку Денисова и передали Кругловой, а самому мужчине предложили проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, на что он ответил категорическим отказом и начал угрожать полицейским.
Ридус 16:57
Общество
Нарушителям самоизоляции грозит уголовное наказание
В Подмосковье водителям, которые нарушают режим самоизоляции, может грозить уголовная ответственность.
ТВ Центр 14:33