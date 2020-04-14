Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ. В правительстве ознакомились с законопроектом и поддержали его. Депутат Андрей Козенко рассчитывает, что инициативу примут в ближайшее время.

Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ

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