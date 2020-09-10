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REGNUM
REGNUM

Для жителей Хабаровского края снизили транспортный налог

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. По документу предлагается установить дифференцированные ставки транспортного налога с учётом «возраста» транспортного средства. На автомобили от 3 до 10 лет снижение ставки налога в среднем составит 11%, старше 10 лет — в среднем 29%.В источнике
С чего всё началось
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Инициатива о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили поступила от временно исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и направлена на рассмотрение думы. Депутаты поддержали данное решение в первом чтении.
Хабаровские вестивчера в 18:33
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Transsibinfo

В Хабаровском крае власть по-человечески отнеслась к автомобилистам

Transsibinfoвчера в 08:32
Молодой дальневосточник XXI век

Михаил Дегтярев добился снижения транспортного налога в Хабаровском крае

Молодой дальневосточник XXI веквчера в 03:50
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Хабаровские вестивчера в 18:33
Хабаровский край сегодня

Большинству хабаровских автомобилистов уменьшат транспортный налог

Хабаровский край сегоднявчера в 01:45
PROkhab.ru

Транспортный налог в Хабаровском крае будет ниже, чем в Приморье

PROkhab.ruвчера в 01:27
КП - Хабаровск

В Хабаровском крае снизили ставку транспортного налога на легковушки

КП - Хабаровсквчера в 01:22
Губерния

Ставки транспортного налога в Хабаровском крае изменятся с 2021 года

Губерниявчера в 03:17

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
Evo-rus.comвчера в 07:48
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В Пентагоне ждут развертывания Россией боевых систем с ИИ

Эспер использовал это утверждение для того, чтобы заострить внимание на том, что соперники США, в частности, Китай и Россия не «спят», а находятся «практически на том же уровне», что и США.
В Пентагоне ждут развертывания Россией боевых систем с ИИ
ИА Красная Весна9 сентября в 14:57

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев допустил, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж помимо заграничного паспорта, сообщает агентство ТАСС.
РБКвчера в 15:23
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Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным

Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
РИА Новости19:32
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Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольскийвчера в 11:35
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
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Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекероввчера в 06:52

Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, сокращение выплат объяснялось «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».
РБКвчера в 14:49
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В Германии «Северный поток-2» не считают «проектом Путина»

Призывы остановить строительство газопровода «Северный поток-2», которые исходят от различных стран, являются ошибкой, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Общественная служба новостейвчера в 14:31