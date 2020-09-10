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REGNUM
REGNUM

Для жителей Хабаровского края снизили транспортный налог

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. По документу предлагается установить дифференцированные ставки транспортного налога с учётом «возраста» транспортного средства. На автомобили от 3 до 10 лет снижение ставки налога в среднем составит 11%, старше 10 лет — в среднем 29%.В источнике
С чего всё началось
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Инициатива о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили поступила от временно исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и направлена на рассмотрение думы. Депутаты поддержали данное решение в первом чтении.
Хабаровские вестивчера в 18:33
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Transsibinfo

В Хабаровском крае власть по-человечески отнеслась к автомобилистам

Transsibinfoвчера в 08:32
Молодой дальневосточник XXI век

Михаил Дегтярев добился снижения транспортного налога в Хабаровском крае

Молодой дальневосточник XXI веквчера в 03:50
Хабаровские вести

Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае

Хабаровские вестивчера в 18:33
Хабаровский край сегодня

Большинству хабаровских автомобилистов уменьшат транспортный налог

Хабаровский край сегоднявчера в 01:45
PROkhab.ru

Транспортный налог в Хабаровском крае будет ниже, чем в Приморье

PROkhab.ruвчера в 01:27
КП - Хабаровск

В Хабаровском крае снизили ставку транспортного налога на легковушки

КП - Хабаровсквчера в 01:22
Губерния

Ставки транспортного налога в Хабаровском крае изменятся с 2021 года

Губерниявчера в 03:17

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
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Военные Турции и Греции провели переговоры

«Сегодня в штаб-квартире НАТО состоялась встреча между военными делегациями Турции и Греции для обсуждения технических вопросов по предотвращению конфликтов в Средиземном море», — приводит Интерфакс сообщение турецкого оборонного ведомства.
RT на русскомвчера в 12:55
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В 2021 году реальная зарплата в России вырастет на 3,5-4%

В апреле-мае объем российского экспорта снизился на треть по сравнению с прошлогодним показателем, однако уже в июне отставание в объеме продаж российской продукции за рубеж заметно сократилось и составило 25%.
Российская газетавчера в 19:00
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
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В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Сусанинвчера в 03:26
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