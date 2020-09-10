Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. По документу предлагается установить дифференцированные ставки транспортного налога с учётом «возраста» транспортного средства. На автомобили от 3 до 10 лет снижение ставки налога в среднем составит 11%, старше 10 лет — в среднем 29%.

С чего всё началось Транспортный налог на легковые авто могут снизить в Хабаровском крае Инициатива о снижении ставок транспортного налога на легковые автомобили поступила от временно исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и направлена на рассмотрение думы. Депутаты поддержали данное решение в первом чтении. Хабаровские вести вчера в 18:33