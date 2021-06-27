Применять вакцину от коронавируса «Спутник V» при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Об этом говорится в обновленной инструкции к препарату.

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С чего всё началось В обновленной инструкции к вакцине от COVID-19 "Спутник V", опубликованной на сайте medum.ru , появилась информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания. РИА Новости 21:33