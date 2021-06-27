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Для беременных изменили рекомендации по применению вакцины «Спутник V»

Применять вакцину от коронавируса «Спутник V» при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Об этом говорится в обновленной инструкции к препарату.В источнике

С чего всё началось

В обновленной инструкции к вакцине от COVID-19 "Спутник V", опубликованной на сайте medum.ru
, появилась информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

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Главные новости к утру 27 июня

Коммерсантъ00:04

Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»

РИА Новости21:33

В обновленной инструкции к вакцине «Спутник» разрешили прививать беременных женщин

Эхо Москвы20:16

Названы рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

Lenta.ru20:50

В России изменили рекомендации по применению «Спутника V» для беременных и кормящих

Москва 2420:43

Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

Российская газета21:31

Названы рекомендации по применению «Спутника V» при беременности

ТАСС20:16
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