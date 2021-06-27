Для беременных изменили рекомендации по применению вакцины «Спутник V»
Применять вакцину от коронавируса «Спутник V» при беременности стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Об этом говорится в обновленной инструкции к препарату.В источнике
С чего всё началось
В обновленной инструкции к вакцине от COVID-19 "Спутник V", опубликованной на сайте medum.ru
, появилась информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.