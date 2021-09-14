Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля

Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля Рекордные цены на газ в Европе, поднявшиеся выше $800 за тысячу кубометров, уже заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию.