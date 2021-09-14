Будьте в Плюсе

Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля

Рекордные цены на газ в Европе, поднявшиеся выше $800 за тысячу кубометров, уже заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию.
Коммерсантъ
Раньше при подобных всплесках цен страны переходили на уголь.
Lenta.ru
Если говорить о росте поставок СПГ, то европейские покупатели пока не могут уверенно выиграть конкуренцию с Азией.
ПРАЙМ
Если тенденция сохранится до конца года, отмечает эксперт, выработка угольной генерации в стране покажет рост впервые за последние восемь лет.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля
Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля Рекордные цены на газ в Европе, поднявшиеся выше $800 за тысячу кубометров, уже заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию.
Коммерсантъ18:48

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Европе не хватило угля для сдерживания цен на газ
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Стоимость замены заднего стекла на iPhone 12 и iPhone 13 снижена до 29 долларов

Сегодня компания Apple сообщила, что повреждение «только заднего стекла» на моделях iPhone 12 и iPhone 13 теперь подлежит ремонту в рамках программы AppleCare+ за сниженную плату в размере 29 долларов в США, 39 долларов в Канаде, 25 фунтов стерлингов в Великобритании или эквивалентную сумму в других странах.
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