Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля Рекордные цены на газ в Европе, поднявшиеся выше $800 за тысячу кубометров, уже заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию.
Сегодня компания Apple сообщила, что повреждение «только заднего стекла» на моделях iPhone 12 и iPhone 13 теперь подлежит ремонту в рамках программы AppleCare+ за сниженную плату в размере 29 долларов в США, 39 долларов в Канаде, 25 фунтов стерлингов в Великобритании или эквивалентную сумму в других странах.