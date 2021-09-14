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Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля

Форвардные цены на газ в Европе побили очередной рекорд, уверенно закрепившись выше отметки в $800 за тысячу кубометров.
Коммерсантъ
На 16:00 мск цена газа составляла уже более $820 за тысячу кубометров.
OilCapital.ru
Стоимость газа растет на фоне низкого уровня запасов в подземных хранилищах Европы при ограниченных поставках по трубопроводам и в сжиженном виде.
НТВ
Также повлиять на снижение газовых цен может решение "Газпрома" нарастить поставки газа в Европу после запуска "Северного потока-2".
Finam.Ru

С чего всё началось

Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября увеличилась на $60, тем самым впервые в истории превысив отметку в $810 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE
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Подробнее о событии

Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля
Коммерсантъ18:48
Цена газа в Европе побила рекорд, составив $816 за тысячу кубометров
РЕН ТВвчера в 12:53
Цена газа в Европе пробила $800/тыс. куб. м
Интерфаксвчера в 03:58
Цена газа в Европе превысила рекордные $810 за 1 тысячу кубометров
RT на русскомвчера в 08:57
Экономист Тимофеев: стоимость газа в Европе может превысить $1000 за тысячу кубов уже в сентябре
ПРАЙМвчера в 10:10
Цена газа в Европе обновила рекорд, превысив 800 долларов за тысячу кубометров
РИА Новостивчера в 04:07
Цена газа в Европе на закрытии биржевых торгов побила рекорд
ТАССвчера в 12:31

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