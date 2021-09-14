Подъем Dow Jones в понедельник стал самым существенным с 5 августа

Акции нефтепроизводителей возглавили подъем на фоне повышения цены нефти после того, как ОПЕК повысил оценку роста спроса на нее в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с.