Как сообщили astv.ru в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Mark II в районе остановки Коттеджи (между Луговым и птицефабрикой) выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
Президент США Джо Байден в недавнем телефонном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, однако лидер Китая ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина, пишет газета Financial Times.
Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, однако в результате Европа потеряет один из транзитных маршрутов, заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом.