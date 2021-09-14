Будьте в Плюсе

Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля

Форвардные цены на газ в Европе побили очередной рекорд, уверенно закрепившись выше отметки в $800 за тысячу кубометров.
Коммерсантъ
Цена октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF 14 сентября достигала €66,41 за 1 МВт•ч, или $845 за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures.
Коммерсантъ
Эксперты сходятся во мнении, что основной причиной роста газовых цен является отставание предложения на газовом рынке от возросшего после основных волн пандемии коронавируса спроса на газ.
Finam.Ru
Также повлиять на снижение газовых цен может решение "Газпрома" нарастить поставки газа в Европу после запуска "Северного потока-2".
Finam.Ru

С чего всё началось

Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября увеличилась на $60, тем самым впервые в истории превысив отметку в $810 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE
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Подробнее о событии

Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля
Коммерсантъ18:48
Цена газа в Европе пробила $800/тыс. куб. м
Интерфаксвчера в 03:58
Цена газа в Европе на закрытии биржевых торгов побила рекорд
ТАССвчера в 12:31
Цена газа в Европе превысила рекордные $810 за 1 тысячу кубометров
RT на русскомвчера в 08:57
Цена газа в Европе обновила рекорд, превысив 800 долларов за тысячу кубометров
РИА Новостивчера в 04:07
Источник: Еврокомиссия внимательно следит за ценами на энергию в ЕС на фоне роста стоимости газа
ПРАЙМвчера в 10:58
Цена газа в Европе побила рекорд, составив $816 за тысячу кубометров
РЕН ТВвчера в 12:53

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