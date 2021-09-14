Сегодня Apple анонсировала Apple Watch Series 7 на мероприятии «California Streaming» с новым увеличенным дизайном, новым дисплеем Retina, более тонкими границами, повышенной прочностью, более быстрой зарядкой и многим другим.
Ученые уже успели выяснить, что существует две стратегии переноса кофе без пролива: синхронная – когда жидкость в чашке колеблется в фазе с колебаниями самой чашки – и асинхронная – когда элементы системы колеблются в противофазе.
Ажиотаж вокруг компаний сектора начали частные инвесторы с форума Reddit, действия которых ранее приводили к росту таких «мемных» акций, как GameStop, AMC Entertainment и других, пишет The Wall Street Journal.