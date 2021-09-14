Физики нашли фрактальные свойства в переноске чашки кофе

Ученые уже успели выяснить, что существует две стратегии переноса кофе без пролива: синхронная – когда жидкость в чашке колеблется в фазе с колебаниями самой чашки – и асинхронная – когда элементы системы колеблются в противофазе.