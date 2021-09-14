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Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля

Форвардные цены на газ в Европе побили очередной рекорд, уверенно закрепившись выше отметки в $800 за тысячу кубометров.
Коммерсантъ
Цены октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 801,2 доллара за тысячу кубометров или 65,5 евро за МВт/ч.
RuNews24.ru
Днем ранее тысяча кубометров газа в Европе стоила $727, в течение вторника котировки фьючерса на октябрь последовательно достигали уровней $770, $780, $790 и, наконец, $800.
OilCapital.ru
Стоимость газа растет на фоне низкого уровня запасов в подземных хранилищах Европы при ограниченных поставках по трубопроводам и в сжиженном виде.
НТВ

С чего всё началось

Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября увеличилась на $60, тем самым впервые в истории превысив отметку в $810 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE
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Подробнее о событии

Для сдерживания цен на газ в Европе не хватает угля
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