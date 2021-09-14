Байден опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина в личной встрече

«Президент США Джо Байден заявил журналистам во вторник, что сообщения о том, что Си Цзиньпин отказал ему, когда он в ходе телефонного разговора на прошлой неделе предложил провести личный саммит, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении агентства.