Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в случае сохранения радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) власти в Афганистане уже через один-два года сможет восстановить свой потенциал для организации терактов на территории США.
«Президент США Джо Байден заявил журналистам во вторник, что сообщения о том, что Си Цзиньпин отказал ему, когда он в ходе телефонного разговора на прошлой неделе предложил провести личный саммит, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении агентства.
Три бывших сотрудника американских разведывательных служб и ВС согласились выплатить властям Соединенных Штатов $1,68 млн для урегулирования уголовного дела по обвинению их в причастности к хакерской деятельности в интересах ОАЭ.