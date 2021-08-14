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Для строительства Северного широтного хода в ЯНАО рассматривают финансирование из ФНБ

Власти РФ рассматривают финансирование строительства Северного широтного хода (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
ТАСС
Ключевой элемент СШХ – совмещенный мост через Обь – будет строиться с использованием нового механизма инфраструктурных бюджетных кредитов.
Московский Комсомолец Ямал
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что проект находится в высокой степени готовности, в регионе все готово к началу строительства.
Московский Комсомолец Ямал
Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей.
ТАСС

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