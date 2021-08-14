Россия может достичь рекордных объемов добычи нефти и газового конденсата к лету 2022 года

«Россия находится на пути к установлению нового месячного рекорда добычи нефти и конденсата в 11,6 миллионов баррелей в сутки уже в июле 2022 года», — отмечается в сообщении.