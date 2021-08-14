ТАССДля строительства Северного широтного хода в ЯНАО рассматривают финансирование из ФНБВласти РФ рассматривают финансирование строительства Северного широтного хода (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).ТАССКлючевой элемент СШХ – совмещенный мост через Обь – будет строиться с использованием нового механизма инфраструктурных бюджетных кредитов.Московский Комсомолец ЯмалДмитрий Артюхов подчеркнул, что проект находится в высокой степени готовности, в регионе все готово к началу строительства.Московский Комсомолец ЯмалСтоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей.ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАННародные новостиПодробнее о событииНачало строительства Северного широтного хода стало ближеИА Север-Прессвчера в 11:48Северный широтный ход могут достроить в 2027 годуФАНвчера в 12:33Решетников призвал скорее начать реализацию Северного широтного ходаРоссийская газетавчера в 12:08«Нужно в скорейшем режиме приступать к реализации»: строительство СШХ обсудили с министром экономического развития на ЯмалеМосковский Комсомолец Ямал00:57Для строительства Северного широтного хода в ЯНАО рассматривают финансирование из ФНБТАССвчера в 11:47В Салехарде министр экономического развития России провёл совещание о строительстве Северного широтного ходаМИГ-ТВвчера в 10:31Максим Решетников: Северный широтный ход станет триггером для экономики регионовМинэкономразвития Россиивчера в 10:23Показать ещёОценить41Поделиться