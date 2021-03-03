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Lenta.ru
Lenta.ru

Для тысяч студентов не нашлось работы в России

Десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности. Многие российские компании сокращают персонал, им не нужны новые сотрудники, пишет «Независимая газета». Однако ВУЗы не сокращают численность принимаемых абитуриентов.В источнике
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Аргументы недели
С чего всё началось

Студентов учат без перспективы трудоустройства

Десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности из-за долгосрочной трансформации российской экономики и рынка труда. Индустрия гостеприимства, театры и авиакомпании сокращают персонал и не готовы принимать новых сотрудников.
Независимая газетавчера в 12:56
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СМИ заявили об отсутствии перспектив трудоустройства для тысяч российских студентов

Московский Комсомолец04:34

В России тысячи студентов не могут найти работу из-за пандемии

9111.ru05:41

Большинство выпускников колледжей и вузов не смогут трудоустроиться по специальности

Аргументы недели05:04

Тысячи российских студентов могут не пойти работать по специальности

Live2407:01

Для тысяч студентов не нашлось работы в России

Lenta.ru03:51

Тысячи российских студентов не смогут найти работу из-за пандемии

Рамблер03:02

Студентов учат без перспективы трудоустройства

Независимая газетавчера в 12:56
Интересное

Минюст включил «Альянс врачей» в реестр НКО-иноагентов

«Во исполнение требований действующего законодательства РФ 3 марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый А.В.Васильевой», — сообщили в пресс-службе.
Ведомости06:30

Врач рассказал, о каких болезнях говорит тяга к сладкому и соленому

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала телеканалу "Москва 24", с какими заболеваниями в организме может быть связана тяга к сладкому, соленому, морепродуктам или красному мясу.
Москва 2400:01

Военкор Семен Пегов назвал главные направления вооруженного наступления Украины на Донбасс

Автор проекта WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов сообщил о массированном обстреле юга ДНР и назвал главные направления возможного вооруженного наступления Украины на Донбасс.
Актуальные Новости05:30

Баранец: оружие Украины простоит у границ Крыма до первого залпа России

Украина из-за своего желания организации авантюры в Крыму может столкнуться с весьма катастрофическими последствиями - граница в итоге может быть сдвинута не в пользу Украины по линии Днепра.
ИнфоСМИ1 марта в 12:06

На Украине нашли еще один способ «отдалиться» от России

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен не только на решение вопросов по определению правовых основ исчисления времени на Украине, но и призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, "поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора".
РИА Новости06:59