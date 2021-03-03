Для тысяч студентов не нашлось работы в России
Десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности. Многие российские компании сокращают персонал, им не нужны новые сотрудники, пишет «Независимая газета». Однако ВУЗы не сокращают численность принимаемых абитуриентов.В источнике
С чего всё началось
Студентов учат без перспективы трудоустройства
Десятки тысяч студентов не смогут найти работу по специальности из-за долгосрочной трансформации российской экономики и рынка труда. Индустрия гостеприимства, театры и авиакомпании сокращают персонал и не готовы принимать новых сотрудников.
Независимая газетавчера в 12:56
Подробнее о событии
СМИ заявили об отсутствии перспектив трудоустройства для тысяч российских студентов
Московский Комсомолец04:34
Большинство выпускников колледжей и вузов не смогут трудоустроиться по специальности
Аргументы недели05:04