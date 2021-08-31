Будьте в Плюсе

Для увеличения численности населения ДФО потребуются триллионы рублей

«Есть возможность привлечь до 2 млн человек на горизонте 15 лет, но тогда потребуется построить более 60 млн кв. м жилой недвижимости и создать новую среду для жизни», — сказал министр.
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Также Чекунков отметил, что увеличить численность населения Дальнего Востока до 10 млн человек к концу 2025 года – сложная цель.
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Сегодня в регионе строится только 2,5 млн кв. м нового жилья в год.
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Новые жители создают новые налоги и новую экономику.
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Власти предложили увеличить население Дальнего Востока за 8 трлн рублей
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