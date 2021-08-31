REGNUMДля увеличения численности населения ДФО потребуются триллионы рублей«Есть возможность привлечь до 2 млн человек на горизонте 15 лет, но тогда потребуется построить более 60 млн кв. м жилой недвижимости и создать новую среду для жизни», — сказал министр.РБКТакже Чекунков отметил, что увеличить численность населения Дальнего Востока до 10 млн человек к концу 2025 года – сложная цель.Banki LoansСегодня в регионе строится только 2,5 млн кв. м нового жилья в год.РБКНовые жители создают новые налоги и новую экономику.РБКЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMКапитал страныПодробнее о событииВласти предложили увеличить население Дальнего Востока за 8 трлн рублейКапитал страны02:07Минвостокразвития ДФО сообщил, что для увеличения численности населения нужно 8 трлн рубBanki Loans01:56Проект заселения Дальнего Востока оценили в ₽8 трлнРБК01:30Для увеличения численности населения ДФО потребуются триллионы рублейREGNUM23:49Показать ещёОценить16Поделиться