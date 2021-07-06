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Для вакцинированных или переболевших россиян при въезде в Россию отменили ПЦР-тест

Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.В источнике

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Для вакцинированных или переболевших COVID-19 граждан при въезде в Россию отменили ПЦР-тесты

РИА Новости17:10

Для вакцинированных или переболевших россиян при въезде в Россию отменили ПЦР-тест

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