Для вакцинированных или переболевших россиян при въезде в Россию отменили ПЦР-тест
Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.В источнике
Роспотребнадзор изменил правила въезда вакцинированных и переболевших коронавирусом россиян
Комсомольская правда18:54
Не болевшим и не вакцинированным россиянам по возвращении в РФ запретят выходить из дома
Собеседниквчера в 11:42