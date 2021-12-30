Будьте в Плюсе

Для заемщиков по кредитам ввели период охлаждения

Соответствующие поправки к закону "О потребительском кредите (займе)" вступили в силу 30 декабря 2021 года.
Российская газета
Заемщики получили право потребовать вернуть деньги за любые услуги, привязанные к кредитам и займам, в течение 14 календарных дней после оформления договора.
Российская газета
Как пояснили в Банке России, теперь заемщики могут обращаться с заявлением о возврате к компании, услуга которой была оплачена вместе с кредитом или займом.
Российская газета
Исключение составляет обязательное страхование залогового имущества при ипотеке или автокредитовании.
КП - Екатеринбург

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