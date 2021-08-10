Минприроды: В Нижнем Тагиле качество воздуха в 2020 году ухудшилось

Согласно документу Минприроды, в Свердловской области в целом экологическая ситуация улучшилась: выбросы от стационарных источников загрязняющих веществ в воздух составили 783 тысячи тонн, что на 12,7% меньше, чем в 2019 году.