Будьте в Плюсе

Для заемщиков предложено ввести иной обязательный идентификатор

Участники рынка нашли лазейку, которая позволит получать кредиты, несмотря на плохую кредитную историю.
Коммерсантъ
Однако постановление правительства № 1205 разрешило не вписывать в новые паспорта данные о ранее выданных.
РБК
По словам главы НСФР Андрея Емелина, теперь заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом.
Коммерсантъ
В Банке России обратили внимание и на то, что сведения о ранее выданных паспортах являются одним из способов корректно связать КИ, но не единственным.
Финмаркет

С чего всё началось

Для заемщиков предложено ввести иной обязательный идентификатор
По словам главы НСФР Андрея Емелина, теперь заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом.
Коммерсантъ18:22

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