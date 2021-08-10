Сотрудников школы-интерната в поселке Квиток Иркутской области, причастных к истязаниям воспитанников, отстранили от работы с детьми после служебной проверки, инициированной министерством образования региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Согласно документу Минприроды, в Свердловской области в целом экологическая ситуация улучшилась: выбросы от стационарных источников загрязняющих веществ в воздух составили 783 тысячи тонн, что на 12,7% меньше, чем в 2019 году.
Суд Молодечненского района (Минская область) приговорил экстрадированного из России белорусского спортсмена Алексея Кудина к двум с половиной годам лишения свободы за сопротивление сотруднику милиции во время акций протеста.