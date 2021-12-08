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Дмитриев назвал рискованным шагом для США ввод санкций против суверенных фондов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможное объявление Вашингтоном санкций против суверенных фондов могут создать серьезные риски для США.
ТАСС
Проекты РФПИ направлены на улучшение качества жизни, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, а также на создание новых рабочих мест.
РЕН ТВ
По данным агентства, помимо отключения России от системы банковских платежей SWIFT, обсуждается и запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке.
ТАСС
Исследования показывают, что "Спутник" вызывает минимальное число серьезных побочных эффектов, а также отсутствуют случаи миокардитов или тромбозов.
РЕН ТВ

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