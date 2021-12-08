Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) России отправила на пересмотр дело о праве банков взимать так называемые заградительные комиссии с денежных переводов бизнеса физическим лицам.
Госдума на заседании в среду поддержала в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.
Газета подчеркивает, что показания Галегова не фундаментально отличаются от уже ранее появлявшейся информации об инциденте с самолетом Ryanair, но теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля.