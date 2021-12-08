NYT: Польша использует показания экс-авиадиспетчера из Минска Галегова о рейсе Ryanair

Газета подчеркивает, что показания Галегова не фундаментально отличаются от уже ранее появлявшейся информации об инциденте с самолетом Ryanair, но теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля.