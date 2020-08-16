Дмитриев оспорит итоги выборов в Верховном суде Белоруссии
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев решил подать жалобу в Верховный суд страны из-за решения Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.В источнике
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Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев собрался оспорить итоги выборов в Верховном суде
Взгляд.ру14 августа в 08:12
Еще один кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд
Вечерняя Москвавчера в 03:28
Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев оспорит в Верховном суде итоги выборов
Говорит Москва14 августа в 08:01