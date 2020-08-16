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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Дмитриев оспорит итоги выборов в Верховном суде Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев решил подать жалобу в Верховный суд страны из-за решения Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.В источнике
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Газета.Ru

Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

Газета.Ru14:29
ТАСС

Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги президентских выборов в Верховном суде Белоруссии

ТАСС14:11
Взгляд.ру

Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев собрался оспорить итоги выборов в Верховном суде

Взгляд.ру14 августа в 08:12
Вечерняя Москва

Еще один кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд

Вечерняя Москвавчера в 03:28
РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд

РИА Новости14 августа в 10:23
ИА Красная Весна

Экс-кандидат в президенты Дмитриев будет жаловаться в Верховный суд

ИА Красная Весна14:43
Говорит Москва

Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев оспорит в Верховном суде итоги выборов

Говорит Москва14 августа в 08:01

В Совфеде высказались о возможной помощи Белоруссии со стороны России

Комментируя разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, в котором последний заявил о готовности оказать содействие в разрешении проблем, член Совфеда пояснил, что «ничего особенного» в заявлении лидеров государств нет, и подчеркнул, что речь идет об «исключительных ситуациях».
Lenta.ru13:37
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Анатолий Байдачный: «Путин спас Россию от всех этих либерастов. Я же помню жизнь в 90-х»

Бывший тренер «Терека», «Ростова» и нескольких белорусских клубов Анатолий Байдачный в интервью Sports.ru высказался о ситуации в Беларуси и своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.
Sports.ru12:13
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Автоледи на Mercedes насмерть сбила мужчину на севере Петербурга

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу, по предварительной информации, около 18:44 у дома №1 по Суздальскому проспекту женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Mercedes сбила мужчину 1969 года рождения вне зоны пешеходного перехода.
Мойка7813:01

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Катасонов: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

Мировые банкиры прекрасно понимают, что основанная на долларе финансовая система подходит к своему логическому концу, поэтому они стремятся перевести свои средства в биткоины, полагает экономист Валентин Катасонов.
Экономика сегодня06:38
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