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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Дмитриев оспорит итоги выборов в Верховном суде Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев решил подать жалобу в Верховный суд страны из-за решения Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.В источнике
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РБК

Экс-кандидат Дмитриев оспорит итоги выборов в Верховном суде Белоруссии

РБКвчера в 14:44
Говорит Москва

Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев оспорит в Верховном суде итоги выборов

Говорит Москва14 августа в 08:01
ИА Красная Весна

Экс-кандидат в президенты Дмитриев будет жаловаться в Верховный суд

ИА Красная Веснавчера в 14:43
Вечерняя Москва

Еще один кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд

Вечерняя Москва15 августа в 03:28
РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд

РИА Новости14 августа в 10:23
Взгляд.ру

Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев собрался оспорить итоги выборов в Верховном суде

Взгляд.ру14 августа в 08:12
Газета.Ru

Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 14:29

В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", - подчеркивается в обращении.
РИА Новости20:15

Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, набравший по итогам голосований 1,21 процента голосов, отказался принимать извинения главы МВД Юрия Караева, объяснения спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой и «обещания и поклоны» главы государства Александра Лукашенко.
Lenta.ruвчера в 16:20
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