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Дмитриева возмущена экстренными бюджетными возможностями спецкомиссии

Реализуемая в России пенсионная реформа провалилась, необходимо провести аудит средств, находящихся в пенсионных фондах.
REGNUM
Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева предложила провести новую пенсионную реформу.
Общественная служба новостей
По мнению Дмитриевой, с 2002 года Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании скопили 2,9 трлн рублей, которые «подвергаются бесконечным рискам».
URA.Ru
Законопроект о новой накопительной пенсии в Госдуме планируют обсудить в начале 2022 года.
Народные новости

Подробнее о событии

В России предложили новую пенсионную реформу
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