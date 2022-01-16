REGNUMДмитриева возмущена экстренными бюджетными возможностями спецкомиссииРеализуемая в России пенсионная реформа провалилась, необходимо провести аудит средств, находящихся в пенсионных фондах.REGNUMДепутат Государственной думы Оксана Дмитриева предложила провести новую пенсионную реформу.Общественная служба новостейПо мнению Дмитриевой, с 2002 года Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и управляющие компании скопили 2,9 трлн рублей, которые «подвергаются бесконечным рискам».URA.RuЗаконопроект о новой накопительной пенсии в Госдуме планируют обсудить в начале 2022 года.Народные новостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMФАНЗакC.РуАпралЭкономика сегодняMagadanMedia.ruЧто происходитПолитРоссияTopdaynews.ruShraibikus NewsРамблерZAB.RUПодробнее о событииВ России предложили новую пенсионную реформуРамблервчера в 08:22В Госдуме предложили вернуть накопительную часть пенсии гражданамREGNUM14 января в 06:32Самое цитируемое«Та провалилась»: в Госдуме предложили новую пенсионную реформуОбщественная служба новостейвчера в 05:21Депутат Госдумы Оксана Дмитриева предложила вернуть накопительную часть пенсии гражданамПетербургский дневниквчера в 07:44Депутат Госдумы Оксана Дмитриева предложила провести в России новую реформу пенсионной системыАргументы неделивчера в 07:26В Госдуме предлагают вернуть россиянам накопительную часть пенсииФАНвчера в 08:11Депутат Госдумы предложила новую пенсионную реформу. «Та провалилась»URA.Ruвчера в 05:04Дмитриева возмущена экстренными бюджетными возможностями спецкомиссииREGNUMвчера в 03:43Показать ещёОценить102Поделиться